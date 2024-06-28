FTX krizi bir şirketin daha sonunu getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

FTX krizi bir şirketin daha sonunu getirdi

FTX krizi bir şirketin daha sonunu getirdi

Kripto yatırım platformu Yield App, FTX'nin çöküşünden kaynaklanan büyük mali zararlar nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Seyşeller merkezli platform, kullanıcılar ve paydaşlar arasında adil bir yaklaşım sergileme amacıyla bu zor kararı aldı.

28.06.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto yatırım platformu Yield App, FTX'nin çöküşünden kaynaklanan büyük mali zararlar nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Platform, adil ve eşit muamele sağlamak amacıyla bu zor kararı alırken, ilgili tüm topluluk kanallarını da askıya aldı.

FTX Çöküşü Sonrası Yield App'ten Flaş Karar

Seyşeller merkezli kripto yatırım platformu Yield App, beklenmedik bir kararla operasyonlarını durduracağını açıkladı. Gün içinde yapılan resmi duyuruda platformun tüm işlemlerini sonlandıracağı belirtildi.

Şirket yetkilileri, bu radikal kararın temelinde kullanıcılar ve paydaşlar arasında adil bir yaklaşım sergileme amacı olduğunu vurguladı. Yaşanılan olayın perde arkasında Yield App'in iflas eden kripto para borsası FTX'teki varlıklarıyla ilgili yaşadığı büyük kayıpların yattığı ifade edildi.

Yield App CEO'su Tim Frost, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, FTX'teki varlıklarını yöneten üçüncü taraf hedge fonlara karşı hukuki süreç başlattıklarını doğruladı. Frost, "18 aylık yoğun çabalarımıza rağmen alacaklılarımızın menfaatlerini korumak adına platformu kapatma kararı almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şirketin geçmişteki açıklamaları ile mevcut durum arasındaki çelişki, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Frost'un 2022 Kasım ayında Discord üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Yield App'in FTX'e önemli bir maruziyeti olmadığını belirtmesi, şirketin şeffaflığı konusunda endişelere yol açtı.

Bu çelişkili duruma açıklık getiren Frost, "Dolaylı maruziyetimizin boyutu, yasal süreçler devam ederken netlik kazandı." diyerek savunma yaptı.

Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto FTX krizi bir şirketin daha sonunu getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:25:17. #1.11#
SON DAKİKA: FTX krizi bir şirketin daha sonunu getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement