FTX skandalında Bankman ailesi boyutu derinleşiyor - Son Dakika
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Kripto

FTX skandalında Bankman ailesi boyutu derinleşiyor

FTX skandalında Bankman ailesi boyutu derinleşiyor

Kripto para borsası FTX'in çöküşü, şirketin kurucusu Sam Bankman-Fried ve ailesinin siyasi bağışlar için şirket varlıklarını usulsüz kullanmasıyla yeni bir boyut kazandı. İddialara göre bu bağışlar 2022 ABD seçimlerini etkilemek amacıyla yapıldı ve bu durum Bankman ailesini de yasal sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilir.

05.07.2024 15:07
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FTX'in çöküşü, kurucusu Sam Bankman-Fried ve ailesinin siyasi bağışlar için şirket varlıklarını usulsüz kullanmasıyla yeni bir boyut kazandı. Bu bağışların 2022 ABD seçimlerini etkilemek amacıyla yapıldığı iddia ediliyor, bu durumun aileyi yasal sıkıntılarla karşı karşıya bırakabileceği dile getiriliyor.

Bankman Ailesi Siyasi Bağış Skandalının Merkezinde

Kripto para borsası FTX'in çöküşü, her geçen gün yeni boyutlar kazanıyor. Şirketin kurucusu Sam Bankman-Fried'in (SBF) karıştığı usulsüzlükler, ailesini de içine alan geniş çaplı bir skandala dönüştü.

Ortaya çıkan son e-postalar, SBF'nin yakın çevresinin siyasi bağışlarda kilit rol oynadığını ortaya koydu. İddialar, 2022 ABD seçimlerini etkilemek amacıyla FTX müşterilerinin hesaplarından yasadışı yollarla para çekildiği yönünde.

Son bilgilere göre ailenin diğer üyelerinin de olaya karıştığı görülüyor. SBF'nin babası Joe Bankman, siyasi bağış stratejileri konusunda danışmanlık yaparken, annesi Barbara Fried ve kardeşi Gabriel Bankman-Fried de çeşitli siyasi amaçlar için fon aktarımında bulunmuş. Barbara Fried'in, ilerici gruplara kaynak sağlayan PAC Mind the Gap'in kurucularından olduğu biliniyor. Gabriel'in ise fonları salgınla mücadele çabalarına yönlendirdiği görülüyor.

Federal Seçim Komisyonu'nun eski başkanı David Mason, Joe Bankman'ın eylemlerinin yasal sorumluluk doğurabileceğini belirtti. Mason, eldeki kanıtların Joe'nun bağışçı düzeninden haberdar olduğuna işaret ettiğini söyledi. Joe Bankman'ın sözcüsü, kendisinin kampanya finansmanı ihlalleri hakkında bilgisi olmadığını iddia etti.

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Son Dakika Kripto FTX skandalında Bankman ailesi boyutu derinleşiyor - Son Dakika

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