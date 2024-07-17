FTX ve CFTC arasında tarihi uzlaşma - Son Dakika
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Kripto Para

FTX ve CFTC arasında tarihi uzlaşma

FTX ve CFTC arasında tarihi uzlaşma

İflas sürecindeki kripto para borsası FTX ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasında 12,7 milyar dolarlık bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşma, aylarca süren yoğun müzakereler sonucunda Delaware İflas Mahkemesine sunuldu. Uzlaşma, FTX'in Bölüm 11 yeniden yapılanma planının temel taşlarından birini oluşturuyor.

17.07.2024 10:15
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FTX'in iflas sürecinde dönüm noktası niteliğindeki son gelişme, FTX ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasında 12,7 milyar dolarlık bir anlaşmanın sağlanması oldu. Bu anlaşma, aylarca süren yoğun müzakereler sonucunda Delaware İflas Mahkemesine sunuldu ve alacaklıların lehine önemli sonuçlar doğuracak.

FTX Yeniden Yapılanma Planında Büyük Adım

İflas eden kripto para borsası FTX ile Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki uzun soluklu görüşmeler, beklenmedik bir sonuca ulaştı. Taraflar, 12,7 milyar dolarlık devasa bir uzlaşma rakamında anlaştı. Söz konusu uzlaşma anlaşmasının yürürlüğe girmesi için Delaware'deki ABD İflas Mahkemesi'nden onay alınması gerekiyor.

Aylarca süren müzakerelerin ardından varılan bu kritik anlaşma, Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme kayıtlarına göre bu uzlaşma FTX'in iflas sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor ve şirketin Bölüm 11 yeniden yapılanma planının temel taşlarından birini oluşturuyor.

CFTC, 2022 yılında FTX, eski CEO'su Sam Bankman-Fried ve bağlantılı Alameda şirketine karşı dolandırıcılık suçlamasıyla dava açmıştı. Komisyon, bu olaylar nedeniyle müşterilerin 8 milyar dolar zarara uğradığını iddia etmişti. Başlangıçta 52,2 milyar dolarlık tazminat talep eden CFTC, bu uzlaşmayla birlikte herhangi bir ödeme almamayı kabul etti. Buna karşılık, FTX'in yeniden yapılanma planını desteklemeyi taahhüt etti.

Uzlaşma detaylarına göre FTX varlıklarına bağlı olarak alacaklılara 12,7 milyar dolara varan ödemeler yapılacak. Bu tutar, 8,7 milyar dolar iade ve 4 milyar dolar haksız kazanç iadesi olarak iki kısma ayrıldı. 4 milyar dolarlık tazminatın, diğer alacaklı talepleri karşılanmadan önce ödenmesi planlanıyor.

Sullivan & Cromwell hukuk firmasından Andy Dietderich, CFTC'nin bu hamlesini "alacaklıların ve kripto para kredisi verenlerin çıkarlarını korumak adına kendi taleplerinden feragat etmesi" olarak değerlendirdi. Son olarak bu önemli uzlaşma talebi için 6 Ağustos'ta bir duruşma gerçekleştirilecek.

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Son Dakika Kripto Para FTX ve CFTC arasında tarihi uzlaşma - Son Dakika

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