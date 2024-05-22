Grayscale, Ethereum ETF'sinde stake etme seçeneğini çıkardı - Son Dakika
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Grayscale, Ethereum ETF'sinde stake etme seçeneğini çıkardı

Grayscale, Ethereum ETF\'sinde stake etme seçeneğini çıkardı

Grayscale Investments, Ethereum için önerdiği spot borsa yatırım fonu (ETF) teklifinden stake etme seçeneğini çıkardığını açıkladı. Bu değişiklikle birlikte, şirket daha önce sunduğu yatırım modelini revize etmiş oldu. Değişiklik, diğer firmaların da benzer güncellemeler yapmasına öncülük etti.

22.05.2024 10:14  Güncelleme: 10:18
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Grayscale Investments, Ethereum için önerdiği spot borsa yatırım fonu (ETF) teklifinden stake etme seçeneğini çıkardığını açıkladı. Bu değişiklikle birlikte, şirket daha önce sunduğu yatırım modelini revize etmiş oldu. Değişiklik, diğer firmaların da benzer güncellemeler yapmasına öncülük etti.

Grayscale'den Beklenen ETF Güncellemesi

Kripto para yatırım devi Grayscale Investments, Ethereum tröstü için sunduğu spot borsa yatırım fonu (ETF) teklifinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirketin salı günü güncellenen ön vekaletname dosyasına göre, yatırımcıların Ethereum'u tröst aracılığıyla stake etme seçeneği artık mevcut olmayacak.

Grayscale'in ilk ETF başvurusunda, yatırımcıların Ethereum'u stake ederek pasif gelir elde etmelerine olanak tanınmıştı. Yapılan son değişikliklerle birlikte bu özellik dosyadan çıkarıldı. Bu haberin ardından Ethereum fiyatlarında yüzde 3,06'lık bir yükseliş gözlemlendi.

Kısa bir süre önce gerçekleştirdiği başvuruda Grayscale, yapılan değişikliklerin temel amacının belirli bir öneriyi kaldırmak olduğunu vurguladı. Bu adım, sektördeki diğer oyuncuları da etkiledi. Yine kısa bir süre önce, Fidelity de kendi S-1 kayıt beyanından stake etme ödüllerine ilişkin ifadeleri çıkardı.

Sektör uzmanları, bu gelişmelerin şaşırtıcı olmadığını dile getirdi. ETF analisti James Seyffart, Grayscale'in Ethereum tröstünü spot ETF'ye dönüştürme sürecinde bu tür değişikliklerin beklenen adımlar olduğunu ifade etti.

Grayscale, daha önce de benzer bir hamleyle Bitcoin tröstünü başarıyla spot Bitcoin ETF'sine dönüştürmüştü. Şirket, Ethereum için atılan bu adımlarla da aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.

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Son Dakika Kripto Grayscale, Ethereum ETF'sinde stake etme seçeneğini çıkardı - Son Dakika

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