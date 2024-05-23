Grayscale, NEAR ve Stacks Odaklı Yeni Yatırım Araçlarını Piyasaya Sürdü - Son Dakika
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Kripto

Grayscale, NEAR ve Stacks Odaklı Yeni Yatırım Araçlarını Piyasaya Sürdü

Grayscale, NEAR ve Stacks Odaklı Yeni Yatırım Araçlarını Piyasaya Sürdü

Grayscale Investments, kripto yatırımcılarına yönelik iki yeni yatırım aracını piyasaya sürdü. NEAR ve Stacks (STX) odaklı bu yeni tröstler, bireysel ve kurumsal yatırımcılara benzersiz fırsatlar sunarak Blockchain teknolojisine olan erişimi artırıyor. Yatırım dünyasında yenilikçi adımlar atan Grayscale, bu hamlelerle kripto ekosistemini daha da geniş bir kitleye açmayı hedefliyor.

23.05.2024 22:39
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Grayscale Investments, kripto yatırımcılarına yönelik iki yeni yatırım aracını piyasaya sürdü. NEAR ve Stacks (STX) odaklı bu yeni tröstler, bireysel ve kurumsal yatırımcılara benzersiz fırsatlar sunarak Blockchain teknolojisine olan erişimi artırıyor. Yatırım dünyasında yenilikçi adımlar atan Grayscale, bu hamlelerle kripto ekosistemini daha da geniş bir kitleye açmayı hedefliyor.

Grayscale Yenilikçi Tröstlerle Kripto Yatırımını Yeniden Şekillendiriyor

Kripto para piyasalarının önde gelen varlık yönetim şirketi Grayscale Investments, yatırımcıların çeşitlenme ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla iki yeni yatırım aracını duyurdu. Grayscale Near Trust ve Grayscale Stacks Trust adlı bu yeni fonlar, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara günlük katılım fırsatı sunuyor.

Kısa bir süre önce tanıtılan Grayscale Near Trust, sadece Near Protokolü tarafından desteklenen NEAR tokenına yatırım yaparken, Grayscale Stacks Trust ise Bitcoin'in Layer 2 (Katman 2) çözümlerinden biri olan Stacks (STX) tokenına odaklanıyor. Bu adım, Grayscale'in kripto para ekosistemine olan ilginin artmasıyla birlikte, yenilikçi ürünler geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Grayscale Ürün ve Araştırma Bölümü Başkanı Rayhaneh Sharif-Askary, yaptığı açıklamada, "Stacks ve Near, Blockchain teknolojisindeki ölçeklenebilirlik sorunlarına getirdikleri yenilikçi çözümlerle, kripto dünyasının daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini ve bu alandaki gelişimi desteklemeyi hedefliyor." dedi.

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