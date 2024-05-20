Grayscale Investments, Peter Mintzberg'i CEO olarak atadı - Son Dakika
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Kripto

Grayscale Investments, Peter Mintzberg'i CEO olarak atadı

Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale Investments, Peter Mintzberg'i yeni CEO olarak atadığını duyurdu. Mintzberg, Michael Sonnenshein'in yerine geçecek ve 15 Ağustos 2024 tarihinden itibaren göreve başlayacak. Mintzberg'in finans sektöründeki deneyimleri, Grayscale için değerli bir kazanım olarak görülüyor.

20.05.2024 17:00
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Kripto varlık yönetim alanında öncü şirket Grayscale Investments, yeni CEO olarak Peter Mintzberg'i atadığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Mintzberg, Michael Sonnenshein'in yerine geçecek ve 15 Ağustos 2024 tarihinden itibaren resmi görevine başlayacak.

Peter Mintzberg ile Grayscale'de Yeni Bir Dönem Başlıyor

Kripto varlık yönetimi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Grayscale Investments, üst düzey yönetiminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, 15 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Peter Mintzberg'i yeni İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atadığını duyurdu. Bu atama ile birlikte Mintzberg, aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu'nda da görev alacak.

Grayscale Investments'taki bu üst düzey yönetim değişikliği, mevcut CEO Michael Sonnenshein'in kariyer hedeflerini farklı alanlara yönlendirme kararı almasının ardından gerçekleşti. Sonnenshein'ın yerine geçecek olan Peter Mintzberg'in göreve başlamasına kadar geçen süreçte, şirketin CEO'luk görevini Edward McGee yürütecek.

Yeni CEO Peter Mintzberg, 20 yılı aşkın süredir finans sektöründe edindiği deneyimlerle tanınıyor. Özellikle büyük ölçekli varlık yönetimi şirketlerindeki üst düzey görevleri, Mintzberg'in Grayscale Investments için değerli bir kazanım olduğunu gösteriyor. Grayscale'in ana şirketi olan Digital Currency Group'un kurucusu ve CEO'su Barry Silbert, Mintzberg'in şirketin gelecekteki büyüme stratejisine liderlik edeceğine inandığını belirtti.

Mintzberg, şu anda Goldman Sachs bünyesinde Varlık ve Servet Yönetimi Küresel Strateji Başkanı olarak görev yapıyor. Kariyeri boyunca BlackRock, OppenheimerFunds ve Invesco gibi önemli finans kuruluşlarında strateji, şirket birleşme ve satın almaları (M&A) ve yatırımcı ilişkileri alanlarında üst düzey pozisyonlarda bulundu. İş hayatına ise McKinsey & Co. firmasında başlayan Mintzberg, burada finansal hizmetler ve teknoloji sektörlerindeki önemli projelerde yer aldı.

Grayscale Investments'taki yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Peter Mintzberg, bu atamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mintzberg, Grayscale'in kripto varlık yönetimi alanındaki lider konumunu uzun süredir takdir ettiğini belirtti.

2014 yılında şirkete katılan ve 2021'de CEO olarak atanan Sonnenshein, görevi boyunca şirketin yönetimindeki varlıkları 60 milyon dolardan yaklaşık 30 milyar dolara çıkardı. Bunun yanı sıra, SEC ile yaşanan hukuki mücadeleyi kazanarak Grayscale'in NYSE Arca borsasında ilk spot Bitcoin ETF'sini listelemeyi başardı. Son olarak Sonnenshein, Grayscale ekibine gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

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Son Dakika Kripto Grayscale Investments, Peter Mintzberg'i CEO olarak atadı - Son Dakika

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