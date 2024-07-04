Güney Kore kripto piyasalarında sürekli gözetim dönemini başlatıyor - Son Dakika
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Güney Kore kripto piyasalarında sürekli gözetim dönemini başlatıyor

Güney Kore kripto piyasalarında sürekli gözetim dönemini başlatıyor

Güney Kore, kripto para piyasalarında dolandırıcılık ve yasadışı işlemlerle mücadele için 24 saatlik kesintisiz gözetim sistemini devreye alıyor. Yeni sistem, anormal aktiviteleri tespit ederek piyasayı daha şeffaf ve güvenli kılacak. Bu sistemle yerel borsalardaki şüpheli hareketler tespit edilebilecek.

04.07.2024 15:14
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Güney Kore, kripto para piyasalarındaki dolandırıcılık ve yasadışı işlemlerle mücadelede yeni bir sayfa açıyor. Kısa bir süre içerisinde hayata geçirilecek olan 24 saatlik kesintisiz gözetim sistemi, yatırımcı güvenliğini sağlamak için tasarlandı. Yeni sistem, yerel borsalardaki anormal aktiviteleri tespit ederek, piyasayı daha şeffaf ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Güney Kore Kripto Güvenliğini Güçlendiriyor

Güney Kore, kripto para piyasalarındaki denetimi sıkılaştırıyor. Finansal Gözetim Hizmeti (FSS), kripto borsalarındaki şüpheli hareketleri tespit etmek için yeni bir sistem geliştirdi. Bu sistem, 19 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni yasal düzenlemelerin bir parçası olarak 24 saat kesintisiz çalışacak.

Yetkililer Ocak ayından bu yana yerel kripto borsalarından aldıkları verileri inceleyerek bir raporlama standardı oluşturduklarını açıkladı. Bu sayede anormal işlemlerin daha kolay fark edilebileceği belirtildi. Kore Borsası (KRX) standartları baz alınarak geliştirilen modeller, şüpheli işlemlerin tespitinde kullanılacak.

Yeni sistem, büyük kripto borsalarındaki işlemlerin neredeyse tamamını kapsayacak şekilde tasarlandı. FSS, borsalara özel izleme ekipleri kurulmasını önerdi ve yasadışı faaliyetlerin belirlenmesi için ayrıntılı yönergeler sundu. Bu faaliyetler arasında içeriden öğrenilen bilgilerle yapılan ticaret, fiyat manipülasyonu ve sahte işlem verileri yer alıyor.

19 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası, Güney Kore'nin ilk kapsamlı kripto düzenlemesi olma özelliğini taşıyor. Yasa, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık gibi yasadışı eylemleri engellemeyi amaçlıyor. Yeni düzenleme, kripto hizmet sağlayıcılarına kullanıcı fonlarının büyük kısmını soğuk depolarda saklama ve olası güvenlik ihlallerine karşı sigorta yaptırma zorunluluğu getiriyor.

Söz konusu sisteme ek olarak Güney Kore merkezli kripto para borsaları ve sektör temsilcileri yeni bir davranış kuralları seti oluşturduklarını duyurdu. Bu kurallar çerçevesinde, ülkede işlem gören 1.333 kripto para birimi yeniden değerlendirilecek. Borsalar ayrıca, yerel düzenlemelere aykırı gördükleri işlemleri FSS'ye bildirmek için özel bir iletişim kanalı kurduklarını açıkladı.

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Son Dakika Kripto Güney Kore kripto piyasalarında sürekli gözetim dönemini başlatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore kripto piyasalarında sürekli gözetim dönemini başlatıyor - Son Dakika
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