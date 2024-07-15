Güney Kore kripto vergilendirmeyi ertelemeyi planlıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Güney Kore kripto vergilendirmeyi ertelemeyi planlıyor

Güney Kore kripto vergilendirmeyi ertelemeyi planlıyor

Güney Kore, kripto para gelirlerinin vergilendirilmesini 2028 yılına kadar erteleme kararı almaya hazırlanıyor . Bu adım, yatırımcıların tepkileri ve piyasa dalgalanmaları göz önünde bulundurularak atıldı. Ülkede kripto para kazançlarından alınması planlanan yüzde 20'lik vergi ilk olarak 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi bekleniyordu ancak sektör temsilcilerinden ve yatırımcılardan gelen yoğun eleştiriler üzerine bu tarih 2025 yılına ertelenmişti.

15.07.2024 10:43
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Güney Kore, kripto para gelirlerinin vergilendirilmesini 2028 yılına kadar erteleme kararı almak adına önemli bir adım attı. Bu stratejik hamle, yatırımcıların tepkileri ve piyasa dalgalanmaları göz önünde bulundurularak yapıldı.

Güney Kore'den Kripto Para Piyasalarına Can Suyu

Güney Kore'de kripto kazançları üzerinden alınacak verginin uygulanmasını üç yıl süreyle erteleme önerildi. Söz konusu teklifin yasalaşması durumunda bu vergilendirme 2025 yılı başından 2028 yılına dek ertelenecek.

Güney Kore Ulusal Meclisi'nin internet sitesinde yayımlanan tasarı metninde, şu anki piyasa koşullarında, yüksek risk içeren kripto para birimlerine gelir vergisi uygulanmasının yatırımcıları piyasadan çekilmeye itebileceği vurgulandı.

Kripto para kazançlarından alınması planlanan yüzde 20'lik vergi ilk olarak 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi bekleniyordu ancak sektör temsilcilerinden ve yatırımcılardan gelen yoğun eleştiriler üzerine bu tarih önce 2025'e ve şimdi ise muhtemelen 2028'e ertelenmiş olacak.

Güney Kore'nin şu anki Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un da içinde bulunduğu Halk Gücü Partisi, son seçim kampanyaları sırasında kripto kazanç vergisini iptal etme vaadinde bulunmuştu.

Güney Kore'nin Ekonomi ve Maliye Bakanlığı kripto kazançları üzerindeki vergilendirmeyle ilgili yeni bir erteleme konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı. Bakanlık, bu ayın sonuna doğru vergi mevzuatında yapılacak olan değişiklikleri kamuoyu ile paylaşmayı planlıyor.

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