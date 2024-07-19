Hong Kong merkezli ZA Bank stablecoin piyasasına yenilik getiriyor - Son Dakika
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Kripto Para

Hong Kong merkezli ZA Bank stablecoin piyasasına yenilik getiriyor

Hong Kong merkezli ZA Bank stablecoin piyasasına yenilik getiriyor

Hong Kong'un yenilikçi dijital bankası ZA Bank, stablecoin ihraççıları için özel rezerv bankacılık hizmetlerini duyurdu. Bu girişim, ülkedeki yeni stablecoin lisanslama düzenlemeleriyle uyumlu olarak dijital varlık piyasasında güven ve istikrarı artırmayı hedefliyor.

19.07.2024 14:59
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Hong Kong'un yenilikçi dijital bankası ZA Bank, stablecoin ihraççıları için özel rezerv bankacılık hizmetlerini duyurdu. Bu girişim, yeni stablecoin lisanslama düzenlemeleriyle uyumlu olarak dijital varlık piyasasında güven ve istikrarı artırma amacını taşıyor. Bankanın bu adımı, finansal teknolojiyle geleneksel bankacılığı birleştirerek sektördeki yenilikleri pekiştiriyor.

Stablecoin Güvenliği için ZA Bank'tan Önemli Hamle

Hong Kong'un öncü dijital bankalarından ZA Bank, stablecoin piyasasında çığır açan bir adım attı. Banka, stablecoin ihraççılarına özel bankacılık hizmetleri sunmaya başladığını duyurarak, Hong Kong'un yeni düzenlemelerine uyum sağlayan ilk dijital bankası oldu.

Hong Kong Para Otoritesi'nin (HKMA) yakın zamanda yürürlüğe koyduğu düzenlemeler, stablecoin ihraççılarının rezervlerini yerel bankalarda tutmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda ZA Bank, sektörde önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

ZA Bank CEO'su Yao Wensong konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu girişim, geleneksel bankacılık ile fintech yeniliklerini harmanlama konusundaki kararlılığımızı gösteriyor." diyerek, bankanın vizyonunu ortaya koydu. Wensong ayrıca, Yuancoin ile yapılan iş birliğinin, dijital varlık ekosistemini destekleme yönündeki çabalarının somut bir örneği olduğunu vurguladı.

HKMA'nın düzenlemelerine tam uyum sağlayan ZA Bank, şu anda yaklaşık 10 farklı stablecoin şirketiyle potansiyel iş birlikleri üzerine görüşmeler yürütüyor. Bu hamle, Hong Kong'un kripto para dünyasında önemli bir merkez olma hedefini destekler nitelikte.

Öte yandan, Hong Kong'daki düzenleyici ortam hızla şekilleniyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), perakende sanal varlık ticaret platformları için lisans başvurularını kabul etmeye başlamıştı. ZA Bank, bu gelişmeyi takiben, perakende sanal varlık ticareti hizmetlerini başlatma planlarını açıklamış ve kısa sürede pazarın yüzde 80'inden fazlasına hakim olmuştu.

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Son Dakika Kripto Para Hong Kong merkezli ZA Bank stablecoin piyasasına yenilik getiriyor - Son Dakika

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