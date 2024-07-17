Hong Kong stablecoin sektörüne lisanslama rejimi getiriyor - Son Dakika
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Kripto Para

Hong Kong stablecoin sektörüne lisanslama rejimi getiriyor

Hong Kong stablecoin sektörüne lisanslama rejimi getiriyor

Hong Kong finans otoriteleri, stablecoin ihraççıları için yeni bir lisanslama rejimi duyurdu. Bu karar, geniş çaplı bir kamu istişaresi sonrasında alındı ve sektördeki güveni artırmayı hedefliyor. Yeni düzenlemeyle fiat para birimine sabitlenen stablecoin çıkaran şirketlerin lisans alması gerekiyor.

17.07.2024 20:58
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Hong Kong finans otoriteleri, stablecoin ihraççıları için yeni bir lisanslama rejimi duyurdu. Bir fiat para birimine sabitlenen stablecoinlerin düzenlenmesi konusunda geniş çaplı bir kamu istişaresi sonrasında alınan bu karar, sektördeki güveni artırmayı hedefliyor.

Hong Kong Stablecoin İhraççıları İçin Yeni Dönem Başlatıyor

Hong Kong, kripto para piyasasında önemli bir adım atarak stablecoin sektörünü düzenleme kararı aldı. Hong Kong Para Otoritesi ve Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu'nun ortaklaşa yayımladığı rapor, fiat para birimine dayalı stablecoin çıkaran şirketlerin lisans alması gerektiğini ortaya koydu.

Yapılan açıklamada iki ay süren ve Şubat'ta tamamlanan kamu görüşü alma sürecinde 108 farklı görüş toplandığı belirtildi. Endüstri grupları ve profesyonel kurumlardan gelen bu görüşler, yeni düzenlemelerin şekillenmesinde büyük rol oynadı.

Önerilen düzenlemeye göre fiat para birimlerine sabitlenen stablecoinleri (FRS) ihraç eden tüm kuruluşlar, Hong Kong Para Otoritesi'nden lisans almak zorunda kalacak. Lisans verme sürecinde, şirketin kuruluş yeri, faaliyet gösterdiği bölge, müşteri hizmetleri kalitesi ve Hong Kong'daki banka hesaplarının kullanımı gibi çeşitli faktörler değerlendirilecek.

Düzenleyici çerçevenin kapsamı konusunda netlik isteyen katılımcılar oldu. Hong Kong Para Otoritesi, bir şirketin Hong Kong halkına FRS sunup sunmadığını belirlerken pazarlama stratejileri, hedef kitle ve kullanılan internet alan adları gibi çeşitli unsurları göz önünde bulunduracağını açıkladı.

Yetkili kurumlar, stablecoinlerin her zaman tam finansal destekle piyasaya sürülmesi gerektiğini vurguladı. Yeterli varlıklarla desteklenmeyen stablecoinlerin piyasada olumsuz etkiler yaratabileceği ve güven sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

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Son Dakika Kripto Para Hong Kong stablecoin sektörüne lisanslama rejimi getiriyor - Son Dakika

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