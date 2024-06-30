Igloo Inc, Frame'i satın alarak NFT alanında genişliyor - Son Dakika
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Kripto

Igloo Inc, Frame'i satın alarak NFT alanında genişliyor

Igloo Inc, Frame\'i satın alarak NFT alanında genişliyor

Pudgy Penguins'in arkasındaki şirket olan Igloo Inc, NFT sektöründe genişlemek için Frame platformunu satın aldı. Bu stratejik hamle, zincir üstü yaratıcı ekonomiye büyük bir gelişme sağlıyor ve Abstract Chain üzerindeki çalışmaları hızlandırmayı hedefliyor.

30.06.2024 13:43
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Pudgy Penguins'in arkasındaki şirket olan Igloo Inc, NFT sektöründe önemli bir adım attı ve Frame platformunu bünyesine kattı. Bu stratejik hamle, zincir üstü yaratıcı ekonomiye yönelik büyük bir gelişmeyi temsil ediyor ve Abstract Chain üzerindeki çalışmaları hızlandırmayı hedefliyor.

Abstract Chain İçin Büyük Adım Igloo ve Frame Birleşiyor

Kripto sanat piyasasının yükselen yıldızı Pudgy Penguins'in arkasındaki şirket olan Igloo Inc., beklenmedik bir hamleyle Frame platformunu bünyesine kattı. Bu stratejik adım, Blockchain tabanlı yaratıcı ekonomi alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Igloo Inc.'in patronu Luca Netz, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, satın almanın perde arkasını açıkladı. Netz, "Abstract Chain" adını verdikleri, dijital kültür ve topluluklar için özel tasarlanmış bir Katman 2 ağı geliştirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Frame ekibi, bu satın alımla birlikte Igloo Inc. ailesine katılıyor. Netz, "Bu birleşme, tüketici odaklı kripto devriminin altyapısını ve yaygınlaşmasını sağlayacak." diyerek, atılan adımın önemini vurguladı.

Frame'in uzmanlık alanı, NFT pazar yerlerinin izinsiz kurulumuna olanak tanıyan ve sanatçı haklarını gözeten altyapılar oluşturmak. Şirketin web sitesinde, Katman 2 işlem ücretlerinden bir kısmının yaratıcıları desteklemek için ayrıldığı belirtiliyor.

Satın alım sonrasında Frame, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Abstract, kültür ekonomisine dayalı yeni bir çağın öncüsü olacak. Dağıtım kanalları kuracak, inşacıları güçlendirecek ve zincir üstünde yenilikçi ekonomik mekanizmalar sunacak." ifadelerini kullandı.

Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Igloo Inc, Frame'i satın alarak NFT alanında genişliyor - Son Dakika

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