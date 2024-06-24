Japon yatırım devinden Bitcoin hamlesi - Son Dakika
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Kripto

Japon yatırım devinden Bitcoin hamlesi

Japon yatırım devinden Bitcoin hamlesi

Japon yatırım devi Metaplanet, yeni bir tahvil ihracı planlayarak büyük ölçekli bir Bitcoin alımına hazırlanıyor. Şirketin bu duyurusu, hisse senetlerinin Tokyo Borsası'nda yüzde on iki üzerinde artmasına sebep oldu. Metaplanet, tahvil ihracından elde edeceği gelirle, kripto para piyasasına dev bir yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

24.06.2024 10:41
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Japon yatırım devi Metaplanet, yeni bir tahvil ihracı planlayarak büyük ölçekli bir Bitcoin alımına hazırlanıyor. Şirketin bu duyurusu, hisse senetlerinin Tokyo Borsası'nda yüzde on iki üzerinde artmasına sebep oldu.

Metaplanet Tahvil Gelirlerini Bitcoin Alımına Yönlendirilecek

Japon finans piyasalarında bugün yaşanan hareketlilik, ülkenin önde gelen yatırım şirketlerinden Metaplanet Inc.'in sansasyonel bir açıklamasıyla doruk noktasına ulaştı. Şirket, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği tahvil ihracından elde edeceği gelirle, kripto para piyasasına dev bir yatırım yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Metaplanet açıklamasında yaklaşık 6,26 milyon dolara tekabül eden 1 milyar yenlik bir Bitcoin alımı planladığını duyurdu. Yapılan bu açıklama sonrasında Tokyo Borsası'nda Metaplanet hisseleri, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

Metaplanet'in Yönetim Kurulu Başkanı Hiroshi Tanaka, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Japonya'nın içinde bulunduğu ekonomik zorluklar, yüksek kamu borcu ve zayıflayan Japon yeni karşısında alternatif yatırım araçlarına yönelme kararı aldık. Bitcoin'i stratejik hazine rezerv varlığı olarak benimsememiz, bu zorlu koşullara karşı atılmış önemli bir adımdır." İfadelerini kullandı.

Son olarak 11 Haziran'da 250 milyon yenlik ek Bitcoin alımı yapan şirket, o tarihte elinde bulunan Bitcoin miktarını 141,07 olarak açıklamıştı.

Japonya, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Japon yatırım devinden Bitcoin hamlesi - Son Dakika

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