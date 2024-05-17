Bitcoin Madenciliği Maliyeti Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Bitcoin Madenciliği Maliyeti Yükselmeye Devam Ediyor

JPMorgan analistleri, madencilik hashrate'indeki değişimlerle birlikte Bitcoin üretim maliyetin 45.000 dolara çıktığını belirtti. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan, Bitcoin madenciliğindeki son gelişmeleri mercek altına aldı. Bankanın analistleri tarafından hazırlanan yeni raporda, bir Bitcoin üretmenin maliyetinin 42.000 dolardan 45.000 dolara çıkarıldığı belirtildi.

17.05.2024 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin'in üretim maliyetindeki artış finans dünyasında dikkatleri üzerine çekti. JPMorgan analistleri, madencilik hashrate'indeki değişimlerle birlikte Bitcoin üretim maliyetin 45.000 dolara çıktığını belirtti.

Bitcoin Madenciliği Maliyeti Yükselmeye Devam Ediyor

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan, Bitcoin madenciliğindeki son gelişmeleri mercek altına aldı. Bankanın analistleri tarafından hazırlanan yeni raporda, bir Bitcoin üretmenin maliyetinin 42.000 dolardan 45.000 dolara çıkarıldığı belirtildi.

Nikolaos Panigirtzoglou önderliğindeki analiz ekibi, bu revizyonun temel nedeninin Bitcoin Blockchain ağındaki hashrate'de yaşanan değişiklikler olduğunu vurguladı. Analistler, daha önce zarar eden madencilerin ağdan ayrılmasıyla hashrate'in düşmesini beklediklerini, ancak bu sürecin tahmin edilenden daha yavaş gerçekleştiğini dile getirdi.

JPMorgan analistleri Şubat 2024 döneminde yayımlanan raporda, bir Bitcoin üretim maliyeti 42.000 dolar olarak hesaplanmıştı. Nisan ayındaki Bitcoin ödül yarılanması sonrası yaşanan heyecanın azalmasıyla, JPMorgan analistleri Bitcoin için 42.000 dolarlık bir üretim maliyeti fiyat hedefi öngörmüştü.

Panigirtzoglou, üretim maliyeti tahminlerinin ödül yarılanması sonrası hashrate ve madencilik ekipmanlarının verimliliğine bağlı olarak şekillendiğini vurguladı. Mevcut durumda 45.000 dolar olarak hesaplanan maliyetin, gelecekte bu iki faktördeki gelişmelere paralel olarak değişebileceğinin altını çizdi. Analist, sektörün dengeye oturmasıyla birlikte, orta vadede üretim maliyetinin 42.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini sözlerine ekledi.

Kripto Para, Kripto Madenciligi, Kripto Yatırım, Bitcoin, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Bitcoin Madenciliği Maliyeti Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:46 Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi! İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:36:50. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin Madenciliği Maliyeti Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement