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Bitcoin'in üretim maliyetindeki artış finans dünyasında dikkatleri üzerine çekti. JPMorgan analistleri, madencilik hashrate'indeki değişimlerle birlikte Bitcoin üretim maliyetin 45.000 dolara çıktığını belirtti.

Bitcoin Madenciliği Maliyeti Yükselmeye Devam Ediyor

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan, Bitcoin madenciliğindeki son gelişmeleri mercek altına aldı. Bankanın analistleri tarafından hazırlanan yeni raporda, bir Bitcoin üretmenin maliyetinin 42.000 dolardan 45.000 dolara çıkarıldığı belirtildi.

Nikolaos Panigirtzoglou önderliğindeki analiz ekibi, bu revizyonun temel nedeninin Bitcoin Blockchain ağındaki hashrate'de yaşanan değişiklikler olduğunu vurguladı. Analistler, daha önce zarar eden madencilerin ağdan ayrılmasıyla hashrate'in düşmesini beklediklerini, ancak bu sürecin tahmin edilenden daha yavaş gerçekleştiğini dile getirdi.

JPMorgan analistleri Şubat 2024 döneminde yayımlanan raporda, bir Bitcoin üretim maliyeti 42.000 dolar olarak hesaplanmıştı. Nisan ayındaki Bitcoin ödül yarılanması sonrası yaşanan heyecanın azalmasıyla, JPMorgan analistleri Bitcoin için 42.000 dolarlık bir üretim maliyeti fiyat hedefi öngörmüştü.

Panigirtzoglou, üretim maliyeti tahminlerinin ödül yarılanması sonrası hashrate ve madencilik ekipmanlarının verimliliğine bağlı olarak şekillendiğini vurguladı. Mevcut durumda 45.000 dolar olarak hesaplanan maliyetin, gelecekte bu iki faktördeki gelişmelere paralel olarak değişebileceğinin altını çizdi. Analist, sektörün dengeye oturmasıyla birlikte, orta vadede üretim maliyetinin 42.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini sözlerine ekledi.