JPMorgan, Bitcoin ETF Portföyü ile Kripto Para Piyasasında Etkin Rol Oynuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

JPMorgan, Bitcoin ETF Portföyü ile Kripto Para Piyasasında Etkin Rol Oynuyor

JPMorgan Chase, çeşitli yatırım fonlarına yaptığı büyük meblağlarla Bitcoin ETF portföyüyle kripto para piyasasında etkin bir rol oynamaya başladı. Bankanın çeşitli şirketlere ve fonlara yaptığı yatırımlar, kripto para alanına olan ilgisini ve güvenini gösteriyor.

11.05.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açıklanan son raporlarla birlikte JPMorgan Chase, Bitcoin ETF portföyü ile kripto para piyasasında etkin bir rol oynamaya başladı. Çeşitli yatırım fonlarına yaptığı büyük meblağlarla dikkatleri üzerine çeken banka, dijital varlık alanındaki varlığını pekiştiriyor.

JPMorgan'ın Kripto Yatırım Stratejisiyle Piyasa Dinamikleri Değişiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin lider bankası JPMorgan Chase, Bitcoin piyasasındaki çeşitli yatırım fonlarına (ETF) olan yatırımlarını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklama, kripto para alanına olan ilgisinin yoğun olduğunu gözler önüne seriyor.

Yapılan resmî açıklamaya göre JPMorgan'ın yatırım yaptığı Bitcoin ETF'leri arasında Bitcoin Depot Inc. şirketine ait 47.415 dolarlık 25.021 hisse bulunuyor. Bunun yanı sıra banka, Bitwise Bitcoin ETF'den 6.475 hisse için 250.647 dolar ve bir başka yatırım olarak da 55 hisse için 2.129 dolarlık bir paya sahip olduğu görülüyor. Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF ise bankanın 1.043 dolar karşılığındaki 16 hissesine ev sahipliği yapıyor. Grayscale Bitcoin Trust üzerinde de JPMorgan'ın 2 dolarlık 40 hissesi bulunuyor.

Bunlara ek olarak JPMorgan'ın, iShares Bitcoin Trust'a yapılan yatırımlar, 445.170 dolar değerindeki 11.000 hisse ve ek olarak 32.255 dolarlık 797 hisseyi kapsıyor. Bankanın portföyünde yer alan bir diğer önemli yatırım ProShares Bitcoin Strategy ETF'ye yapılan, toplamda 26.841 dolarlık 831 hisse ve 452 dolar değerindeki 14 hisse olarak karşımıza çıkıyor.

Bu çeşitlendirilmiş yatırımlar, JPMorgan'ın kripto para piyasasına olan stratejik yaklaşımını ve bu alana olan güvenini ortaya koyuyor. Bankanın bu adımları, dijital varlıklara olan kurumsal ilginin artmaya devam ettiğini de gösteriyor.

Jp Morgan Chase Bank, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto JPMorgan, Bitcoin ETF Portföyü ile Kripto Para Piyasasında Etkin Rol Oynuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 12:25:54. #1.13#
SON DAKİKA: JPMorgan, Bitcoin ETF Portföyü ile Kripto Para Piyasasında Etkin Rol Oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement