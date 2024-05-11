JPMorgan, Bitcoin ETF Portföyü ile Kripto Para Piyasasında Etkin Rol Oynuyor

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Açıklanan son raporlarla birlikte JPMorgan Chase, Bitcoin ETF portföyü ile kripto para piyasasında etkin bir rol oynamaya başladı. Çeşitli yatırım fonlarına yaptığı büyük meblağlarla dikkatleri üzerine çeken banka, dijital varlık alanındaki varlığını pekiştiriyor.

JPMorgan'ın Kripto Yatırım Stratejisiyle Piyasa Dinamikleri Değişiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin lider bankası JPMorgan Chase, Bitcoin piyasasındaki çeşitli yatırım fonlarına (ETF) olan yatırımlarını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklama, kripto para alanına olan ilgisinin yoğun olduğunu gözler önüne seriyor.

Yapılan resmî açıklamaya göre JPMorgan'ın yatırım yaptığı Bitcoin ETF'leri arasında Bitcoin Depot Inc. şirketine ait 47.415 dolarlık 25.021 hisse bulunuyor. Bunun yanı sıra banka, Bitwise Bitcoin ETF'den 6.475 hisse için 250.647 dolar ve bir başka yatırım olarak da 55 hisse için 2.129 dolarlık bir paya sahip olduğu görülüyor. Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF ise bankanın 1.043 dolar karşılığındaki 16 hissesine ev sahipliği yapıyor. Grayscale Bitcoin Trust üzerinde de JPMorgan'ın 2 dolarlık 40 hissesi bulunuyor.

Bunlara ek olarak JPMorgan'ın, iShares Bitcoin Trust'a yapılan yatırımlar, 445.170 dolar değerindeki 11.000 hisse ve ek olarak 32.255 dolarlık 797 hisseyi kapsıyor. Bankanın portföyünde yer alan bir diğer önemli yatırım ProShares Bitcoin Strategy ETF'ye yapılan, toplamda 26.841 dolarlık 831 hisse ve 452 dolar değerindeki 14 hisse olarak karşımıza çıkıyor.

Bu çeşitlendirilmiş yatırımlar, JPMorgan'ın kripto para piyasasına olan stratejik yaklaşımını ve bu alana olan güvenini ortaya koyuyor. Bankanın bu adımları, dijital varlıklara olan kurumsal ilginin artmaya devam ettiğini de gösteriyor.