JPMorgan'a Göre Ether ETF'leri İçin Yeşil Işık Yolda - Son Dakika
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Kripto

JPMorgan'a Göre Ether ETF'leri İçin Yeşil Işık Yolda

JPMorgan analistlerine göre, SEC'in Robinhood'a yönelik Wells bildirimi, spot Ethereum (Ether) ETF'lerinin onaylanması üzerinde etkili olmayacak. Analistler, bu bildirimin vadeli işlemlere dayanan ETF'lerin ardından spot Ether ETF'lerinin yolunu açabileceğini belirtti.

09.05.2024 19:49
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Robinhood'a yönelik SEC'in son Wells bildirimi, kripto piyasalarında endişe yaratmış olsa da JPMorgan analistleri bu durumun spot Ethereum (Ether) ETF'lerinin onaylanması üzerinde etkili olmayacağını belirtiyor. Analistler bu bildirimin, vadeli işlemlere dayanan ETF'lerin ardından spot Ether ETF'lerinin yolunu açabileceğini dile getirdi.

JPMorgan'a Göre Ether ETF'leri İçin Yeşil Işık Yolda

JPMorgan, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Robinhood Crypto'ya yönelik yakın zamanda yaptığı Wells bildirimine rağmen, spot Ether borsa yatırım fonları (ETF) için onay sürecinin etkilenmeyeceğini belirtti.

Kısa bir süre önce bir rapor yayımlayan JPMorgan analistleri, liderleri Nikolaos Panigirtzoglou'nun görüşlerine dayanarak, SEC'in spot Ethereum ETF'lerine onay vermesinin önünde ciddi bir engel görmediklerini ifade ettiler. Analistler, "Wells bildirimi, Ethereum ETF'lerinin onay sürecini bu ay içerisinde etkileyebilir ancak bu, Bitcoin ETF'leri için izlenen sürece benzer şekilde gerçekleşecektir. Zaten onaylanmış olan vadeli Ethereum ETF'leri varken, spot ETF'lerin reddedilmesi durumunda SEC muhtemelen yasal zorluklarla karşılaşacak ve bu da süreci uzatabilir." dedi.

Robinhood, bu hafta başında SEC'den bir Wells bildirimi aldığını açıkladı. Bu bildirim, şirketin iddia edilen kayıt dışı menkul kıymet teklifleri nedeniyle muhtemel bir yaptırım davası ile karşı karşıya olabileceğini gösteriyor. Robinhood Crypto, Bitcoin ve Ether başta olmak üzere birçok kripto para birimi üzerinde işlem yapılmasına olanak tanıyor. JPMorgan analistlerine göre bu bildirim, SEC'in Bitcoin ve Ether dışındaki diğer kripto para birimlerini menkul kıymet olarak sınıflandırma eğilimini güçlendiriyor.

Panigirtzoglou konu hakkında yaptığı açıklamada, "Wells bildiriminin Ether'in menkul kıymet statüsünü ima ettiğini düşünmüyoruz. Robinhood, sadece Bitcoin ve Ethereum ile sınırlı kalmayıp, diğer birçok kripto para birimi üzerinde de işlemleri kolaylaştırıyor. Ethereum'un hukuki statüsü büyük ihtimalle yasalarla belirlenecek ve geçtiğimiz Haziran ayında eski SEC Kurumsal Finans Direktörü William Hinman'ın da belirttiği gibi, Ethereum ne tam bir emtia ne de menkul kıymet olacak, ara bir kategoriye yerleşecek." şeklinde konuştu.

Son olarak piyasa tepkileri açısından JPMorgan analistleri, bu ay içinde spot Ether ETF'lerinin onaylanmamasının büyük bir hayal kırıklığı yaratmayacağını öngörüyor. Bu haftanın başlarında Grayscale, Ether vadeli ETF başvurusunu geri çektiğini duyurdu. Panigirtzoglou bu kararın, Grayscale'in SEC'i spot Ether ETF'lerini onaylamaya ikna etme konusunda yeterince etkili olamayacağına dair bir inanç taşıdığını söyledi. Grayscale şimdi 23 Mayıs'a kadar VanEck'in spot Ethereum ETF başvurusu için nihai kararı bekleyerek, mevcut Ethereum tröstünü bir spot ETF'ye dönüştürme yolunda ilerlemeyi planlıyor.

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