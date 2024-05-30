JPMorgan'dan önemli Bitcoin ve Ethereum ETF açıklaması - Son Dakika
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JPMorgan'dan önemli Bitcoin ve Ethereum ETF açıklaması

JPMorgan\'dan önemli Bitcoin ve Ethereum ETF açıklaması

JPMorgan'ın son araştırma raporuna göre, spot Ether (ETH) ETF'lerine olan talep, Bitcoin (BTC) ETF'lerine kıyasla daha düşük olacak. Analistler, 2023 yılında spot Ether ETF'lerine yaklaşık 3 milyar dolarlık bir net giriş beklerken, staking izni verilmesi durumunda bu miktarın 6 milyar dolara çıkabileceği tahmin ediliyor. Bitcoin'in ETF onayları sonrası kripto varlıklara olan ilginin büyük bir bölümünü karşıladığı belirtildi.

30.05.2024 22:11
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JPMorgan'ın son araştırma raporu, spot Ether (ETH) ETF'lerine olan talebin, Bitcoin (BTC) versiyonlarına kıyasla önemli ölçüde düşük olacağını ortaya koydu. JPMorgan analistlerine göre Ether ETF'lerinde yıl için sadece 3 milyar dolarlık bir net giriş beklenirken, staking izni verilirse bu rakamın 6 milyar dolara yükselebileceği belirtiliyor.

JPMorgan: Ether ETF'lerine İlgi Düşük Olacak

JPMorgan tarafından kısa bir süre önce yayımlanan bir araştırma raporu, yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen spot eter (ETH) borsa yatırım fonlarının (ETF), Bitcoin (BTC) ETF'lerine kıyasla daha düşük bir talep göreceğini ortaya koydu. Analistler, 2023 yılı içerisinde spot Ether ETF'lerine yaklaşık 3 milyar dolarlık bir net girişin gerçekleşeceğini öngörürken, bu miktarın staking izni verilmesi durumunda 6 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Raporda "Bitcoin, kripto para piyasasına ilk giren olmanın avantajını kullanarak, ETF onaylarını takiben kripto varlıklara olan ilginin büyük bir bölümünü karşılamayı başardı." ifadelerine yer verildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) son başvuruları onaylamasıyla birlikte, spot Ether ETF'leri de piyasaya sürülmeye hazır hale geldi. Ancak bu ETF'lerin alım satımına başlanabilmesi için SEC'in S-1 başvurularının da onaylanması gerekiyor. Öte yandan, Bitcoin ETF'leri 2023'ün ilk aylarından itibaren borsalarda işlem görmeye başlamıştı.

JPMorgan analistleri, Nisan 2024'te gerçekleşen Bitcoin yarılanma etkinliğinin spot Bitcoin ETF'lerine olan talepte kayda değer bir artışa neden olduğunu, ancak benzer bir etkinin Ether için beklenmediğini vurguladı. Ayrıca, onaylanması muhtemel spot Ether ETF'lerinde staking seçeneğinin bulunmaması nedeniyle, bu ürünlerin staking imkânı sunan diğer platformlara kıyasla daha az ilgi çekeceği belirtildi.

Grayscale Ethereum Trust'ın (ETHE) bir ETF'ye dönüştürülmesi beklentisiyle alım yapan spekülatif yatırımcıların, spot Ether ETF'lerinin piyasaya sürülmesinin ardından ilk aşamada olumsuz bir tepki verebileceği ancak sonrasında kar elde etmelerinin muhtemel olduğu belirtildi. Raporda ayrıca ETHE'nin piyasadan çekilmesiyle yaklaşık 1 milyar dolarlık bir çıkışın gerçekleşebileceği ve bunun da Ether fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

Jp Morgan Chase Bank, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto JPMorgan'dan önemli Bitcoin ve Ethereum ETF açıklaması - Son Dakika

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