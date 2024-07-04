Justin Sun'dan dikkat çeken Bitcoin hamlesi - Son Dakika
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Kripto

Justin Sun'dan dikkat çeken Bitcoin hamlesi

Justin Sun\'dan dikkat çeken Bitcoin hamlesi

Tron Blockchain ağının kurucusu Justin Sun, Alman hükümetinin elinde bulunan 2,3 milyar dolar değerindeki Bitcoin varlıklarını satın almayı teklif etti. Sun, bu satın almayı piyasa dışı bir işlemle gerçekleştirmeyi önerdi.

04.07.2024 17:29
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Tron Blockchain ağının kurucusu Justin Sun, Alman hükümetinin elindeki 2,3 milyar dolarlık Bitcoin varlıklarını satın almayı teklif etti. Sun, bu alımı piyasa dışından gerçekleştirerek olası fiyat dalgalanmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Justin Sun'dan Piyasayı Dengeleme Hamlesi

Tron'un kurucusu Justin Sun, Alman hükümetinin elinde bulunan yaklaşık 2,3 milyar dolar değerindeki Bitcoin (BTC) varlıklarını satın almak için sıra dışı bir teklifte bulundu. Sun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu satın almanın piyasa dışı bir işlemle gerçekleştirilmesini önerdi.

Sun'ın bu hamlesinin arkasında, olası bir toplu satışın kripto para piyasasında yaratacağı dalgalanmayı önleme amacı yatıyor. Ünlü girişimci, Alman hükümetiyle doğrudan görüşmeye hazır olduğunu belirterek, 3,5 milyon takipçisine bu niyetini duyurdu.

Konuyla ilgili spekülasyonlar, 19 Haziran'da Alman hükümetiyle bağlantılı olduğu düşünülen bir kripto para cüzdanından yapılan 425 milyon dolar değerindeki 6.500 BTC transferiyle alevlendi. Bu cüzdanda toplam 50.000 BTC bulunduğu ve bu varlıkların kaynağının, 2024 yılı Şubat ayında kapatılan korsan film sitesi Movie2k olduğu biliniyor.

Almanya Federal Kriminal Polis Ofisi yetkilisi Kristina Sawazki, el konulan Bitcoin'lerin satışına ilişkin kararın ilgili savcılık veya mahkemenin yetkisinde olduğunu ve elde edilecek gelirlerin yasal çerçevede değerlendirileceğini açıkladı.

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Son Dakika Kripto Justin Sun'dan dikkat çeken Bitcoin hamlesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Justin Sun'dan dikkat çeken Bitcoin hamlesi - Son Dakika
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