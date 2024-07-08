Kanada kripto sektörü üzerindeki baskılarını artırıyor - Son Dakika
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Kanada kripto sektörü üzerindeki baskılarını artırıyor

Kanada kripto sektörü üzerindeki baskılarını artırıyor

Kanada'nın British Columbia eyaletinde faaliyet gösteren kripto para platformu LiquiTrade, izinsiz borsa işletmek suçuyla karşı karşıya. British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu'nun (BCSC) yaptığı incelemeler sonucunda, şirketin gerekli izinleri almadan hizmet verdiği ortaya çıktı.

08.07.2024 13:44
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Kanada'daki British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu, LiquiTrade'in izinsiz borsa işlettiğini tespit ederek yasal işlem başlattı. Platform, günlük 300 milyon dolarlık işlem hacmi ile dikkat çekerken, Menkul Kıymetler Yasası'na aykırı hareket etmekle suçlanıyor. Bu durum, Kanada'daki diğer kripto borsalarına da sert bir uyarı niteliği taşıyor.

Kanada'dan LiquiTrade'e Yasadışı Faaliyet Cezası

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulunan Menkul Kıymetler Komisyonu (BCSC), kripto para platformu LiquiTrade'in faaliyetlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, şirketin gerekli izinleri almadan hizmet verdiği ortaya çıktı.

BCSC'nin iki yıl süren titiz araştırması, LiquiTrade'in Kanada Menkul Kıymetler Yasası'nı ihlal ettiğini gözler önüne serdi. Platformun, kripto varlıklar üzerinden türev işlemlere aracılık ederek, kayıt dışı bir borsa gibi çalıştığı tespit edildi. Resmi makamlar, firmanın British Columbia'da tanınmış bir ticaret platformu olarak kaydının bulunmadığını vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında LiquiTrade, günlük 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekmiş ve 1,5 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Şirketin bu başarısının arkasında, yasal düzenlemelere uymadığı ortaya çıktı.

Bir diğer yandan Kanada'nın kripto para ekosisteminde lisanslı platformların varlığı da göze çarpıyor. Bitbuy, Coinbase ve Fidelity gibi 15 kripto ticaret platformu, yasal çerçevede faaliyetlerini sürdürüyor. Bu durum, düzenlemelere uygun hareket eden şirketlerin sektördeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

LiquiTrade hakkındaki nihai karar, 14 Ağustos tarihine kadar belli olacak. Uygulanacak yaptırımların para cezasından faaliyet yasağına kadar geniş bir yelpazede olabileceği belirtiliyor.

Kripto para piyasasındaki bu gelişmelerin yanı sıra sektörde olumlu rüzgarlar da esiyor. Kanada merkezli kripto varlık platformu WonderFi'nin CEO'su Dean Skurka, Bitcoin'in yükselen değeriyle birlikte yeni kullanıcı sayısında artış yaşandığını açıkladı. Skurka, piyasanın toparlanma sürecinin kademeli olacağını ancak yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmeye başladığını ifade etti.

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