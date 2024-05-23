Karadağ Adalet Bakanlığı, SEC ile Do Kwon Davası Hakkında Görüştü - Son Dakika
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Kripto

Karadağ Adalet Bakanlığı, SEC ile Do Kwon Davası Hakkında Görüştü

Karadağ Adalet Bakanlığı, SEC ile Do Kwon Davası Hakkında Görüştü

Karadağ Adalet Bakanlığı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile gerçekleştirdiği toplantıda, eski Terraform Labs CEO'su Do Kwon hakkında yürütülen soruşturmalar ve kripto para yatırımcılarının korunması konularını ele aldı. Toplantıda, Kwon'un iadesi konusunda atılmış önemli bir adım olabileceği belirtiliyor.

23.05.2024 13:32
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Karadağ Adalet Bakanlığı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile gerçekleştirdiği toplantının detaylarını açıkladı. Görüşmelerde, eski Terraform Labs CEO'su Do Kwon hakkında yürütülen soruşturmalar ve kripto para yatırımcılarının korunması konuları ele alındı.

Terraform Labs Çöküşü ve Kwon Davası Yeniden Gündemde

Karadağ Adalet Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, bakanlık yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) temsilcileriyle bir araya geldi. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen toplantıda, eski Terraform Labs CEO'su Do Kwon hakkında yürütülen soruşturmalar ve kripto para yatırımcılarının korunması gibi önemli konular masaya yatırıldı.

Adalet Bakanı Andrej Milovic'in de katıldığı üst düzey görüşmede, SEC'in Do Kwon hakkında yürüttüğü soruşturmanın son durumu ve ABD'de devam eden dava süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Her ne kadar toplantıda Kwon hakkında detaylara girilmese de uzmanlar bu görüşmenin Kwon'un iadesi konusunda atılmış önemli bir adım olabileceğini belirtiyor. Terraform Labs'in çöküşünden bu yana geçen sürede, Kwon'un ABD veya Güney Kore'ye iadesi meselesi hâlâ belirsizliğini koruyor.

Konuyla ilgili önemli bir gelişme de geçtiğimiz Nisan ayında yaşandı. Karadağ Yüksek Mahkemesi, Kwon'un iadesiyle ilgili nihai kararın Adalet Bakanı tarafından verilmesi gerektiğine hükmetti. Bu karar, Mart ayında Kwon'un Güney Kore'ye iadesinin planlandığı sırada Karadağ savcılarının itirazı üzerine alınmıştı.

Öte yandan, Terraform Labs ve Do Kwon'un başı SEC ile dertte. Şubat 2023'te SEC tarafından açılan davada, Kwon ve şirketi algoritmik stablecoin olan Terra USD'nin (UST) geçen yıl yaşadığı çöküş nedeniyle sivil dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

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