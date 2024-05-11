Kolombiya Başkanı Petro'nun Kampanyasına Kripto Krizi - Son Dakika
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Kolombiya Başkanı Petro'nun Kampanyasına Kripto Krizi

Kolombiya Başkanı Gustavo Petro'nun 2022 seçim kampanyası, yasadışı kripto para bağışlarıyla gündeme geldi. İddialara göre, Petro'nun kampanyası, dolandırıcılık içeren bir kripto para projesi tarafından desteklendi. Kolombiya merkezli Daily COP isimli bir kripto para projesi, Petro'nun kampanyasına yasadışı yollarla 2 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 514.036 dolar) değerinde dijital para aktardığı belirtiliyor.

11.05.2024 13:07
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Kolombiya Başkanı Gustavo Petro'nun 2022 seçim kampanyası, yasadışı kripto para bağışlarıyla çalkalanıyor. Bogota'daki gizli bir toplantıda yarım milyon dolarlık bir bağışın kabul edildiği iddia ediliyor.

Kolombiya Başkanlık Yarışında Kripto Skandalı

Son dönemde Kolombiya siyaset sahnesinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gustavo Petro'nun 2022'de yürüttüğü başkanlık kampanyasının, dolandırıcılık içeren bir kripto para projesi tarafından desteklendiği öne sürüldü. Yerel basın kaynaklarına göre, Kolombiya merkezli Daily COP isimli bir kripto para projesi, Petro'nun kampanyasına yasadışı yollarla 2 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 514.036 dolar) değerinde dijital para aktardı.

Bu iddialar, Bogota'daki bir kafede yapılan ve eski bir projeye danışmanlık yapmış Omar Hernández'ın da içinde bulunduğu bir toplantıya dayanıyor. Toplantıda, Petro'nun kampanya yöneticisi Ricardo Roa ve Daily COP'un kurucu ortağı Sebastián Betancourt'un buluştuğu, kripto para birimlerinin geleneksel bankacılık sistemine alternatif olarak avantajları hakkında konuşulduğu belirtildi. Hernández, Caracol Radio'ya yaptığı açıklamada, toplantının aynı zamanda hükümet ile bir ortaklık veya iş birliği oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Bu skandal, Petro'nun görev süresi boyunca karşı karşıya kaldığı iddialar zincirinin en yenisi olarak kayıtlara geçti. Son olarak kaynaklara göre Kolombiya Başsavcılığı geçtiğimiz yıl Petro'nun kampanyasının yasadışı yollarla finanse edildiğine dair soruşturma başlatmıştı.

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Son Dakika Kripto Kolombiya Başkanı Petro'nun Kampanyasına Kripto Krizi - Son Dakika

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