Kraken kripto saklama hizmetini genişletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kraken kripto saklama hizmetini genişletiyor

Kraken kripto saklama hizmetini genişletiyor

Kripto para borsası Kraken, kripto varlık saklama hizmetini İngiltere ve Avustralya'daki kurumsal müşterilere sunmaya başladı. Bu hizmet, Mart ayında ABD'de başlatılan hizmetin devamı niteliğinde. Kurumsal yatırımcılar, Kraken'in sunduğu tüm hizmetlerle entegre bir şekilde kripto varlıklarını güvenle saklayabilecek, yönetebilecek ve transfer edebilecekler.

18.07.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kraken, küresel kripto saklama alanında yeni bir sayfa açıyor. Yeni sayfayla birlikte kripto para borsası Kraken'in kripto saklama hizmeti Kraken Custody, İngiltere ve Avustralya'daki kurumsal müşterilere hizmet vermeye başladı.

Kraken Kripto Saklama Hizmetini Yeni Ülkelerde Kullanıma Sunuyor

Kripto para borsası Kraken, kurumsal müşterilerine yönelik kripto varlık saklama hizmetini İngiltere ve Avustralya pazarlarına taşıdığını duyurdu. Bu hamle, şirketin Mart ayında ABD'de başlattığı hizmetin devamı niteliğinde olmasıyla dikkat çekiyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada kurumsal yatırımcılar artık Kraken'in sunduğu tüm hizmetlerle entegre bir şekilde kripto varlıklarını güvenle saklayabilecekleri, yönetebilecekleri ve transfer edebilecekleri belirtildi. Şirket yetkilileri, nitelikli kripto saklama çözümlerine olan talebin artarak süreceğini öngörüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kraken Kurumsal Başkanı Tim Ogilvie, "Saklama hizmetleri, kurumsal kripto sektöründe kritik bir öneme sahip. Bitcoin ETF'lerinin son dönemdeki başarısı, kaliteli saklama hizmetlerine olan ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi." ifadelerini kullandı. Ogilvie ayrıca Kraken'in 12 yılı aşkın süredir müşteri varlıklarını koruma konusundaki deneyimine vurgu yaptı.

Şirket, bu genişleme kararını özellikle BlackRock, Franklin Templeton ve Grayscale Investments gibi büyük yatırım kuruluşlarının Coinbase'i spot Bitcoin ETF saklama hizmeti sağlayıcısı olarak seçmesinin ardından aldı. Kraken Custody hizmeti, ABD merkezli ve resmi kayıtlı bir banka olan Kraken Financial aracılığıyla sunuluyor. Bu banka, müşterilerin kripto varlıklarını Kraken borsasından ayrı olarak tutuyor.

Kripto Para, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kraken kripto saklama hizmetini genişletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni TFF Başkanına tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanına tebrik
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
20:00 Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 00:18:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kraken kripto saklama hizmetini genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement