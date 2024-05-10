Kraken, SEC ile Hukuki Çatışmada Yeni Bir Adım Attı - Son Dakika
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Kripto

Kraken, SEC ile Hukuki Çatışmada Yeni Bir Adım Attı

Kripto para borsası Kraken, Haziran ayında yapılacak olan duruşma öncesinde, SEC tarafından açılan davanın düşürülmesi için yeni bir adım attı. Avukatlar, SEC'in iddialarının geçerli bir hukuki temele sahip olmadığını öne sürerken, kripto endüstrisindeki bu önemli dava, sektörün geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip.

10.05.2024 19:16
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Kripto para borsası Kraken, Haziran ayında yapılacak olan duruşma öncesinde, SEC tarafından açılan davanın düşürülmesi için yeni bir adım attı. Avukatlar, SEC'in iddialarının geçerli bir hukuki temele sahip olmadığını öne sürerken, kripto endüstrisindeki bu önemli dava, sektörün geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip.

Kraken ve SEC Arasındaki Hukuki Çatışma Kritik Safhada

Kripto para borsası Kraken, Haziran ayında yapılacak duruşma öncesinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davanın düşürülmesi için yeni bir talepte bulundu. Kraken'in hukuk ekibi, SEC'in suçlamalarının geçerli bir temele dayanmadığını ileri sürerek, mahkemeye son başvurularını sundu.

Kısa bir süre önce mahkemeye verilen dilekçede, Kraken'in avukatları, SEC'in, Kraken tarafından işlem gören veya olası işlemlerin gerçekleşebileceği herhangi bir yatırım sözleşmesi tespit edemediğini belirtti. Kraken, SEC tarafından sıklıkla atıfta bulunulan 1946 tarihli bir ABD Yüksek Mahkemesi davası olan Howey Testinin unsurlarını yerine getiremediğini savundu.

SEC, geçtiğimiz Kasım ayında Kraken'in ana şirketleri Payward ve Payward Ventures'a, çevrimiçi bir ticaret platformu işletmekle ilgili suçlamalarla dava açmıştı.

Son olarak, Kraken'in avukatları, devlet kurumlarının önemli ulusal meselelerde karar verirken, bu kararların açık bir kongre yetkilendirmesi ile desteklenmesi gerektiğini belirten "önemli sorular doktrinini" gündeme getirdi. Buna karşılık SEC, kendi yetkilerini aşmadığını savunarak, yeni teknolojilerin geleneksel menkul kıymetler yasaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Son Dakika Kripto Kraken, SEC ile Hukuki Çatışmada Yeni Bir Adım Attı - Son Dakika

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