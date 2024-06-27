Kripto borsası Coinbase, FDIC ve SEC'i dava etti - Son Dakika
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Kripto borsası Coinbase, FDIC ve SEC'i dava etti

Kripto borsası Coinbase, FDIC ve SEC\'i dava etti

Kripto para borsası Coinbase, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nu (FDIC) dava ettiğini açıkladı. Şirket, bu kurumların bilgi edinme taleplerine yanıtsız kaldığını ve kripto sektörünü kasıtlı olarak köşeye sıkıştırdığını iddia ediyor.

27.06.2024 19:21
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Coinbase, bilgi edinme hakkı taleplerine yanıtsız kalmaları üzerine SEC ve FDIC'ye dava açtığını duyurdu. Bu hukuki adımlar, federal düzenleyicilerin kripto endüstrisini finans sektöründen izole etmeye çalıştığı iddialarını içeriyor.

Coinbase'in Hukuki Hamlesi Kripto Düzenlemelerini Sorguluyor

Önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, ABD'nin iki önemli finansal düzenleyici kurumuna karşı beklenmedik bir hamle yaptı. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nu (FDIC) hedef alan dava dilekçesini mahkemeye sundu. İddiaların temelinde, bu kurumların şeffaflık ilkelerini ihlal ettiği ve kripto sektörünü kasıtlı olarak köşeye sıkıştırdığı yatıyor.

Coinbase'in hukuk ekibi, "Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası" kapsamında yaptıkları başvuruların sistemli bir şekilde görmezden gelindiğini belirtiyor. Başvuruda özellikle dikkat çeken bir nokta, SEC'in Ethereum 2.0 konusundaki tutumuna ilişkin bilgi taleplerinin reddedilmesi oldu.

Diğer yandan FDIC cephesinde de sular durulmuyor. Kurumun, geçtiğimiz iki yıl içinde çeşitli bankalara gönderdiği ve "sessiz kalın" mesajı içeren yazılar Coinbase'in tepkisini çekmiş durumda. Şirket yetkilileri, bu girişimin ardında kripto para faaliyetlerini tamamen durdurma niyeti olduğu görüşünde.

Dava dosyasında yer alan bir diğer iddia ise SEC'in devam eden soruşturmalar gerekçesiyle bilgi paylaşımından kaçındığı yönünde. Coinbase, bu yaklaşımın kanunun özüne aykırı olduğunu savunuyor. Önümüzdeki günlerde hem SEC hem de FDIC'nin nasıl bir savunma stratejisi izleyeceği merakla bekleniyor.

Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Kripto borsası Coinbase, FDIC ve SEC'i dava etti - Son Dakika

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