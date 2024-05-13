Kripto Borsası dYdX'in Kurucusu Antonio Juliano, CEO'luk Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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Kripto Borsası dYdX'in Kurucusu Antonio Juliano, CEO'luk Görevinden Ayrıldı

Merkezi olmayan kripto borsası dYdX'in kurucusu Antonio Juliano, CEO'luk görevinden ayrıldığını duyurdu. Bu karar, şirket içindeki uzun süreli tartışmaların sonucunda alındı. Juliano'nun yerine Ivo Crnkovic-Rubsamen geçiyor. Juliano, CEO'luk görevinden çekilerek şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan pozisyonlarına geçtiğini duyurdu. Ayrıca, gelecekte şirketin önemli kararlarında ve stratejilerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti.

13.05.2024 21:50
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Merkezi olmayan kripto borsası dYdX'in kurucusu Antonio Juliano, CEO'luk görevinden ayrılma kararını açıkladı. Bu önemli karar, şirket içindeki uzun süreli tartışmaların bir sonucu olarak gelişirken, Juliano'nun yerine şirketin CEO'luk koltuğuna Ivo Crnkovic-Rubsamen geçiyor.

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Merkezi olmayan kripto para borsası dYdX'in kurucusu olan Antonio Juliano, hem kişisel hem de profesyonel sebeplerle dYdX Trading Inc.'in CEO'luk pozisyonundan ayrıldığını duyurdu.

Juliano'nun bu kararı şirket içinde uzun süredir konuşulan bir konuydu. Şirketin bir temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, Antonio'nun istifasının şirket içinde beklenen bir gelişme olduğu belirtildi. Temsilci ayrıca, SEC'in şirkete herhangi bir Wells bildirimi göndermediğini ve göndermesinin de beklenmediğini açıkladı.

Juliano, gün içinde paylaştığı bir blog yazısı aracılığıyla zaman zaman görevinden çok sıkıldığını ve ayrılmayı düşündüğünü ifade etti. Juliano, şirketi yönetme zorunluluğunun olmadığını anladığından beri kendini "kişisel olarak son derece tatmin olmuş" hissettiğini belirtti. Blog paylaşımında Juliano, dYdX'in kurucusu olarak kalmaya devam edeceğini ancak CEO olarak yerini başkasına bırakacağını vurguladı.

Bu açıklama sonrasında Ivo Crnkovic-Rubsamen, CEO olarak görevi devraldı. Crnkovic-Rubsamen'in "uzun süredir arkadaşı ve iş ortağı" olduğunu ve bu role uygunluğunu ifade eden Juliano, CEO'luk görevinden çekilerek şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan pozisyonlarına geçtiğini duyurdu.

Son olarak Juliano, geleceğe dair kesin planları olmadığını söylese de şirketin önemli kararlarında ve stratejilerinde etkili olmaya devam edeceğini ve Crnkovic-Rubsamen ile günlük işlerde yakın iş birliği içinde çalışacağını belirtti.

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Son Dakika Kripto Kripto Borsası dYdX'in Kurucusu Antonio Juliano, CEO'luk Görevinden Ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kripto Borsası dYdX'in Kurucusu Antonio Juliano, CEO'luk Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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