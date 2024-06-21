Kripto borsası Gemini kurucularından Donald Trump\'a rekor bağış

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, eski ABD Başkanı Donald Trump, Gemini kripto para borsasının kurucuları olan Winklevoss ikizlerinden önemli bir maddi destek aldı. Cameron ve Tyler, Trump kampanyasına toplamda 2 milyon dolar değerinde Bitcoin bağışında bulundular.

Trump Kampanyasına Kripto Desteği Winklevoss Kardeşlerden Geldi

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına, kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden beklenmedik bir destek geldi.

Winklevoss ikizleri olarak tanınan Cameron ve Tyler Winklevoss, Trump'ın olası başkanlık adaylığına toplam 2 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) bağışında bulunduklarını duyurdu. Bu sürpriz hamle, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlarla kamuoyuna duyuruldu.

Tyler Winklevoss, yaptığı açıklamada, "Trump'a 1 milyon dolar değerinde, yaklaşık 15.47 BTC bağışladım. Kasım ayındaki seçimlerde oyum ona." dedi. Tyler, bu kararının arkasındaki nedeni ise "Biden yönetiminin kripto sektörüne karşı başlattığı savaşa bir tepki olarak bu adımı attım. Mevcut yönetim, sektörümüzdeki başarılı şirketleri hedef alıyor ve bunu devlet gücünü kullanarak yapıyor." ifadeleriyle açıkladı.

Diğer yandan, Cameron Winklevoss de kardeşiyle aynı miktarda bağış yaparak Trump'a desteğini gösterdi. Cameron, tercihini "Trump, Bitcoin ve kripto paralara olumlu yaklaşan, iş dünyasının dilinden anlayan bir lider. Bu özelliği, onu başkanlık için ideal bir aday yapıyor." ifadesiyle açıkladı.

Son zamanlarda Trump'ın seçim kampanyası, kripto para bağışlarını kabul etmeye başladı. Bu hamle, eski başkanın kendisini kripto dostu bir aday olarak konumlandırma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Trump, bu alanda en destekleyici aday olma iddiasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.