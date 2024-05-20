Genesis İflas Planı Onaylandı: Alacaklılara 3 Milyar Dolarlık Varlık İadesi - Son Dakika
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Kripto

Genesis İflas Planı Onaylandı: Alacaklılara 3 Milyar Dolarlık Varlık İadesi

Genesis İflas Planı Onaylandı: Alacaklılara 3 Milyar Dolarlık Varlık İadesi

ABD mahkemeleri, kripto kredi şirketi Genesis'in iflas planını onayladı ve 3 milyar dolarlık varlık iadesini mümkün kıldı. Bu karar, Digital Currency Group'un tüm itirazlarını geçersiz kılarak, kripto para piyasalarında yeni bir dönemi başlattı. Yargıç Sean Lane, Genesis'in ana şirketi olan Digital Currency Group'un itirazlarını reddetti ve varlıkların alacaklılara iade edilmesine hükmetti.

20.05.2024 11:04
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ABD mahkemeleri, Genesis'in iflas planını onaylayarak alacaklıların uzun süredir beklediği 3 milyar dolarlık varlık iadesini mümkün kıldı. Bu karar, Digital Currency Group'un tüm itirazlarını geçersiz kılarak, kripto para piyasalarında yeni bir dönemi işaret ediyor.

Genesis'ten Alacaklılara Yol Haritası Netleşti

Kripto para dünyasını derinden sarsan Terra/Luna ve Three Arrows Capital skandallarının ardından iflas başvurusunda bulunan kripto kredi şirketi Genesis için tarihi bir karar alındı. ABD'de görülen davada, Yargıç Sean Lane, Genesis'in ana şirketi olan Digital Currency Group'un (DCG) itirazlarını göz ardı ederek, yaklaşık 3 milyar dolarlık nakit ve varlığın alacaklılara iade edilmesine hükmetti. Bu karar, kripto para piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirildi.

DCG, Ocak 2023'te yapılan iflas başvurusundan bu yana, kripto piyasalarındaki dalgalanmaların göz önünde bulundurulması gerektiğini savunuyordu ancak mahkeme, bu talebi reddetti. Yargıç Lane, DCG'nin ekonomik çıkarının olmadığını ve dolayısıyla plana itiraz etme hakkının bulunmadığını belirtti. Lane ayrıca teminatsız alacaklıların ödenmesinden sonra kalan varlıkların, DCG'ye sermaye sağlamak için yetersiz olduğunu vurguladı.

Onaylanan iflas planı, varlıkların alacaklılara talep ettikleri değerler üzerinden dağıtılmasını öngörüyor. Bu durum, kripto para birimi cinsinden borçlu olan alacaklıların, ABD doları cinsinden borçlu olanlardan farklı bir muameleye tabi tutulacağı anlamına geliyor. Yargıç Lane, anlaşmadan sonra dijital varlıkların değerinde yaşanan artış sayesinde, dolar bazlı alacaklıların kredi bakiyelerinin tamamını alacaklarını, kripto para cinsinden alacaklıların ise oluşan açığı karşılamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Öte yandan, Winklevoss kardeşlerin sahibi olduğu kripto para borsası Gemini, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Borsa, daha önce ABD İflas Mahkemesi tarafından onaylanan küresel anlaşmanın etkilenmediğini belirtti. Gemini, Earn programı kapsamında, alacaklıların Mayıs ayı başından itibaren borçlu oldukları varlıkları almaya başlayacaklarını duyurdu. Karara göre ödemeler, ilk etapta alacakların yüzde 97'sinin geri ödenmesi şeklinde gerçekleşecek.

Bu yaklaşım, FTX'in iflas sürecinde benimsediği stratejiden farklılık gösteriyor. FTX, iflas başvurusu sırasında müşterilerinin taleplerini dolar bazında geri ödemeyi planlamıştı. Uzmanlar, Gemini'nin attığı bu adımın, kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyorlar.

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