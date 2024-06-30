Kripto para ATM'lerinin sayısı rekor seviyeye ulaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Kripto para ATM'lerinin sayısı rekor seviyeye ulaşıyor

Kripto para ATM\'lerinin sayısı rekor seviyeye ulaşıyor

Geçtiğimiz yıl, kripto para ATM'leri dünya çapında yüzde 17,8 oranında artarak 38.279'a ulaştı. Bu artış, kripto para sektöründeki canlanma umutlarını yeşertiyor.

30.06.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz yıl içerisinde kripto para ATM'leri dünya çapında yüzde 17,8 oranında artarak 38.279'a ulaştı. Bu artış, Aralık 2022'de kaydedilen rekor seviyelere yaklaşırken sektördeki canlanma umutları yeşertiyor.

Global Çapta Kripto Para ATM Sayısı İvme Kazanıyor

Küresel kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalara rağmen kripto para ATM'lerinin sayısı son bir yılda dikkat çekici bir artış gösterdi. Coin ATM Radar'ın son verilerine göre dünya çapındaki kripto para ATM'lerinin sayısı 38.279'a ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 17,8'lik bir büyüme kaydetti.

2024 yılının ilk yarısında 2.564 yeni kripto para ATM'si faaliyete geçti. Bu rakam, 2023 yılında yaşanan 2.861 adetlik düşüşün ardından sektörde yaşanan olumlu gelişmelerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle Temmuz 2023 ile Mayıs 2024 arasındaki dönemde her ay istikrarlı bir artış gözlemlendi. Haziran ayında kısa süreli bir gerileme yaşansa da ay sonunda 377 adetlik net artışla sektör yeniden ivme kazandı.

Sektörün önde gelen oyuncuları arasında Bitcoin Depot 7.543, Coinflip 5.057 ve Athena Bitcoin 2.756 makine ile öne çıkıyor. İşlem hacmi bakımından ATM'lerde Bitcoin liderliğini sürdürürken, onu Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin takip ediyor.

ABD, küresel kripto para ATM'lerinin yüzde 82'sine ev sahipliği yaparak bu alanda açık ara liderliğini sürdürüyor. Kanada ise yüzde 7,7'lik pay ile ikinci sırada yer alıyor. Avustralya'da son iki yılda yaşanan olağanüstü artış dikkat çekiyor. Bu noktada ülkedeki ATM sayısı 17 kat artarak 1.107'ye ulaştı. Bu hızlı yükselişle Avustralya, Avrupa kıtasındaki toplam ATM sayısını geçmeye aday görünüyor.

Avrupa'da İspanya 313, Polonya 279 ve İngiltere 211 ATM ile öne çıkarken, El Salvador 215, Almanya 177 ve Hong Kong 169 ATM ile listede üst sıralarda yer alıyor. Romanya, Gürcistan, İsviçre, Avusturya ve Yeni Zelanda da 100'ün üzerinde ATM'ye sahip ülkeler arasında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 72'sinde en az bir kripto para ATM'si bulunuyor. Sektör, 2022 yılının sonlarında ve 2023'ün ilk yarısında yaşanan düşüşün ardından toparlanma sürecine girdi. En düşük 32.764 seviyesine gerileyen kripto para ATM sayısı, sonraki dönemde hızla yükselişe geçti.

ATM, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Kripto para ATM'lerinin sayısı rekor seviyeye ulaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:18:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto para ATM'lerinin sayısı rekor seviyeye ulaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement