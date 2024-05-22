WisdomTree, LSE\'de Bitcoin ve Ethereum tabanlı ETP\'lerini piyasaya sürüyor

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WisdomTree, finansal teknoloji alanında dev bir adım atarak Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (LSE) Bitcoin ve Ethereum tabanlı ETP'lerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni ürünler, yalnızca profesyonel yatırımcılara yönelik olacak ve 28 Mayıs'ta işlem görmeye başlayacak.

LSE'de Kripto Rüzgarları: WisdomTree, BTC ve ETH ETP'lerini Listeleyecek

New York merkezli varlık yönetimi devi WisdomTree, Birleşik Krallık'ta kripto para birimi tabanlı borsada işlem gören ürünler (ETP) sunacak ilk şirketlerden biri olmaya hazırlanıyor. Şirket, Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi'nden (FCA) gerekli onayları alarak, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (LSE) işlem görecek olan Fiziksel Bitcoin (BTCW) ve Fiziksel Ethereum (ETHW) isimli ürünlerini 28 Mayıs'ta piyasaya sürmeyi planlıyor.

WisdomTree'nin 111 milyar doları aşan varlık yönetimi portföyüyle dikkat çeken bir kuruluş olduğu biliniyor. Ocak ayında ABD'de spot Bitcoin ETF'lerini işletmek üzere onay alan şirket, 2019 yılından bu yana Avrupa'da da kripto para birimi ürünleri sunuyor.

FCA'nın Mart ayındaki açıklamasında, profesyonel yatırımcılara yönelik ETP başvurularına yeşil ışık yakacağını duyurması ve LSE'nin de bu yılın ikinci çeyreğinde Bitcoin ve Ethereum ürünleri için yapılan başvuruları kabul edeceğini teyit etmesi, kripto para piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, FCA'nın Ocak 2020'de kripto türev ürünlerini ve ETP'leri yasaklaması, sektörde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak, Avrupa'da bu tür ürünlerin uzun süredir var olması ve ABD'deki spot ETF onayları, düzenleyicinin politikasını gözden geçirmesine neden oldu. Yine de perakende yatırımcılara yönelik yasağın devam ettiği belirtiliyor.