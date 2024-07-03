Kripto sektöründe yatırımlar hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Kripto

Kripto sektöründe yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Kripto sektöründe yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Galaxy Digital'in son raporuna göre, kripto piyasalarındaki durgunluğa rağmen girişim sermayesi yatırımları artışını sürdürüyor. İkinci çeyrekte gözlenen yatırım miktarlarının artması, sektördeki güvenin ve dinamizmin devam ettiğini gösteriyor.

03.07.2024 20:06
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Galaxy Digital'in son araştırması, kripto piyasalarındaki durgunluğa rağmen girişim sermayesi yatırımlarının artışını sürdürdüğünü gösteriyor. İkinci çeyrekte gözlenen yatırım miktarlarının artması, sektördeki güvenin ve dinamizmin devam ettiğine işaret ediyor.

Kripto Yatırımlarında Dikkat Çeken Artış

Kripto para dünyasının önde gelen yatırım şirketlerinden Galaxy Digital, son raporunda sektördeki yatırım faaliyetlerinin, piyasadaki durgunluğa aldırış etmeden yükseliş trendini sürdürdüğünü açıkladı. Şirketin araştırmacıları, 2024'ün ikinci çeyreğinde kripto ve Blockchain odaklı girişimlere yapılan yatırımların toparlanma sürecini devam ettirdiğini vurguladı.

Galaxy Digital'in uzmanları Alex Thorn ve Gabe Parker tarafından hazırlanan raporda, "Kripto sektöründe girişim sermayesi yatırımları ilgi görmeye devam ediyor, ancak bu rakamlar hala 2021-2022 boğa piyasası döneminin gerisinde." ifadeleri kullanıldı. Rapora göre yılın ikinci çeyreğinde sektöre aktarılan toplam yatırım miktarı 3,19 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, ilk çeyrekteki 3,16 milyar dolarlık yatırımı az da olsa geride bıraktı.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise anlaşmaların ortalama büyüklüğünün 3 milyon dolardan 3,2 milyon dolara yükselmesi oldu. Araştırmacılar ayrıca ortalama öncesi şirket değerlemelerinin bir önceki çeyreğe kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 37 milyon dolara ulaştığını ve rekor seviyeleri gördüğünü belirtti.

Thorn ve Parker, genel risk sermayedarlarının henüz tam anlamıyla piyasaya dönmediğini, ancak kripto odaklı yatırımcıların daha rekabetçi bir ortamda faaliyet gösterdiğini vurguladı. Raporda bu durumun, girişimcilere daha avantajlı pazarlık koşulları sunma fırsatı yarattığı ifade edildi.

Yatırım anlaşmalarının sayısında da artış gözlendi. İlk çeyrekte 682 olan anlaşma sayısı, ikinci çeyrekte yüzde 8'lik bir artışla 739'a yükseldi. Bu rakam, 2022'nin aynı döneminde kaydedilen 775 anlaşmanın biraz altında kaldı.

Sektörel bazda incelendiğinde, Web3 alanı 495,5 milyon dolarlık yatırımla liderliğini korurken, özellikle Web3 sosyal medya platformu Farcaster'ın 150 milyon dolarlık yatırım alması dikkat çekti. Layer-1 (Katman-1) teknolojileri ise Monad ve Berachain'in gerçekleştirdiği büyük ölçekli anlaşmalarla toplam 371 milyon dolar topladı.

Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Kripto sektöründe yatırımlar hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

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