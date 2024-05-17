ABD'de Kripto Para Şirketlerine Destek İçin Yeni Yasa Tasarısı - Son Dakika
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ABD'de Kripto Para Şirketlerine Destek İçin Yeni Yasa Tasarısı

ABD'de 60 kripto para kuruluşu, Temsilciler Meclisi'nde oylanacak olan yeni bir yasa tasarısını desteklediklerini açıkladı. Tasarı, kripto piyasalarını düzenlemek ve sektöre net kurallar getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Coinbase, Kraken, Gemini gibi önde gelen kripto borsaları ve yatırım firmaları da tasarıya destek veren kuruluşlar arasında yer almaktadır.

17.05.2024 21:42
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Altmış kripto para kuruluşu, önümüzdeki hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanacak olan ve piyasa yapılarını derinden etkileyecek yeni bir yasa tasarısını desteklediklerini duyurdu. Bu tasarı, kripto piyasalarını düzenlemek adına atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Coinbase Kraken ve Gemini'den Ortak Çağrı

Kripto para piyasasının önde gelen 60 kuruluşu, ABD Kongresi'nde gelecek hafta oylanacak yeni bir yasa tasarısına olan desteklerini açıkladı. Crypto Council for Innovation aracılığıyla Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'e hitaben kaleme alınan mektupta, milletvekillerinden tasarının onaylanması için destek istendi.

FIT21 olarak adlandırılan tasarının kripto şirketleri için bazı zorluklar getireceği kabul edilmekle birlikte sektörün geleceği için net ve açık kuralların gerekliliği vurgulandı. Mevcut ABD menkul kıymetler yasalarının yaklaşık bir asır önce, günümüz teknolojileri göz önünde bulundurulmadan oluşturulduğuna dikkat çekilen mektupta, bu durumun internet çağında yetersiz kaldığı belirtildi.

Cumhuriyetçilerin öncülüğünde hazırlanan yasa tasarısı, kripto para piyasasını düzenlemeyi ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) yetkilerini genişletmeyi amaçlıyor. Crypto Council for Innovation'ın küresel politika başkanı Ji Kim, tasarının mükemmel olmasa da kapsamlı bir federal düzenleme çerçevesi sunma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Kim, tüketici haklarının korunması ve inovasyonun ABD'de kalması için sektörün ilerlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Coinbase, Kraken, Gemini gibi önde gelen kripto borsaları ve Andreessen Horowitz, Digital Currency Group gibi yatırım firmaları da tasarıya destek veren kuruluşlar arasında yer aldı.

TD Cowen yatırım bankası, tasarının bu Kongre döneminde yasalaşmasının pek olası olmadığını, ancak kara para aklamanın önlenmesi ve yatırımcı koruma önlemleri gibi kritik konularda partiler arası görüş farklılıklarını ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta düzenlenen DC Blockchain Zirvesi'nde konuşan Demokrat Temsilci Wiley Nickel, FIT21 tasarısının kendi partisinden geniş destek göreceğini öngördüğünü dile getirdi. Nickel'in kripto varlıkları koruyan şirketler için muhasebe standartlarını belirleyen bir rehberin kaldırılmasını öneren teklifi, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamalarda Demokratlardan beklenmedik bir destek aldı. Hatta Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senatör Cory Booker da bu önergeye destek verdiklerini açıkladılar. Schumer, kararlarının New York Eyaleti'nin güçlü yasalarına dayandığını ve kendilerine danışılmadan yapılan düzenlemeye karşı olduklarını ifade etti.

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SON DAKİKA: ABD'de Kripto Para Şirketlerine Destek İçin Yeni Yasa Tasarısı - Son Dakika
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