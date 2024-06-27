Kripto şirketi Abra'dan önemli hamle - Son Dakika
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Kripto şirketi Abra'dan önemli hamle

Kripto şirketi Abra\'dan önemli hamle

Kripto para şirketi Abra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 25 eyalet mali düzenleyiciyle lisanssız işlemleri nedeniyle önemli bir anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Abra, müşterilere 82 milyon dolarlık sanal varlık iadesi yapmayı kabul ederken, kripto para işlemlerini durdurma kararı aldı.

27.06.2024 14:41
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Abra, lisanssız işlemleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 25 eyalet mali düzenleyiciyle önemli bir anlaşmaya vardı. Şirket, müşterilere 82 milyon dolarlık sanal varlık iadesi yapmayı kabul ederken, kripto para işlemlerini durdurma kararı aldı.

Abra'dan Büyük Yankı Uyandıran Lisanssız İşlem Anlaşması

Kripto para dünyasının önde gelen oyuncularından Abra, ABD'de yaşadığı lisans sorunları nedeniyle ciddi bir darbe aldı. Şirket, 25 eyaletin mali düzenleyicileriyle masaya oturmak zorunda kaldı ve sonuçta önemli kısıtlamalara razı oldu.

Eyalet Banka Denetçileri Konferansı'ndan (CSBS) yapılan açıklamaya göre varılan anlaşma kapsamında Abra, Amerika sınırları içindeki Abra Trade kullanıcılarına yönelik kripto para işlemlerini sonlandıracak. Yapılan anlaşma sonucunda Abra, müşterilerine toplam değeri 82 milyon doları bulan dijital varlıkları iade etmek durumunda kalacak.

CSBS'nin öncülük ettiği soruşturma, Abra'nın gerekli izinleri almadan kripto para alım-satımı yaptığını ortaya koydu. Washington, Connecticut ve Texas gibi eyaletlerin düzenleyici kurumları, bu incelemenin önemli paydaşları arasındaydı.

Washington Eyaleti Finansal Kurumlar Departmanı'nın başındaki isim ve aynı zamanda CSBS Başkanı olan Charlie Clark, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüketiciyi korumak ve kural tanımaz şirketlerle mücadele etmek, bizim için en öncelikli görev. Yasaları hiçe sayan işletmeler, bunun bedelini ödeyecekler." dedi.

Anlaşmanın ilginç bir yönü de katılımcı eyaletlerin her birinin Abra'ya yönelik 250 bin dolarlık cezai işlemden vazgeçmeyi kabul etmesi oldu. Bu adım, müşterilere yapılacak geri ödemeleri hızlandırmayı amaçlıyor.

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SON DAKİKA: Kripto şirketi Abra'dan önemli hamle - Son Dakika
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