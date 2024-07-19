Kripto şirketi Messari yeni CEO\'sunu açıkladı

Kripto Para

Messari'nin kurucusu ve CEO'su Ryan Selkis, siyasi yorumları sebebiyle şirket içinde yarattığı rahatsızlık nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Bu beklenmedik gelişme, Selkis'in sosyal medya üzerindeki tartışmalı ifadelerinin ardından geldi. Bu hamle sonrasında şirketin yeni CEO'su olarak Eric Turn göreve başlayacak.

Eric Turn Messari'nin Yeni CEO'su Olarak Atandı

Kripto dünyasının önde gelen analiz platformlarından Messari'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Ryan Selkis, görevinden ayrıldığını duyurdu. Bu kararın ardında Selkis'in son dönemde yaptığı siyasi açıklamaların şirket çalışanları üzerindeki olumsuz etkisi yatıyor.

Selkis, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "6,5 yıllık görev sürem boyunca benimsediğim politika ve söylemlerin ekibime zarar verdiğini fark ettim." diyerek istifa gerekçesini ortaya koydu. Bu karar sonrasında şirketin Gelir Müdürü Eric Turn, Messari'nin yeni CEO'su olarak atandı.

İstifa kararı öncesinde Messari yönetimiyle bir araya gelen Selkis, "Vizyonum ve değerlerim hakkında ciddi bir görüşme gerçekleştirdik. Bu süreçte bana destek veren ve rehberlik eden ekibe minnettarım." ifadelerini kullandı.

Selkis'in bu kararı almasında, geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi sonrasında yaptığı sert açıklamalar etkili oldu. Bu yorumlar, kısa süre içinde silinmiş ve Selkis'in X hesabı özel hale getirilmişti. Kripto para eleştirmeni Molly White, bu yorumları tekrar gün yüzüne çıkardı.

Konuyla ilgili son açıklamasında Selkis, "Geçen hafta öfkeliydim ve bu durumdan dolayı özür diliyorum. Trump'a ve yaptıklarına saygı duyuyorum. Yaşanan olaylar sonrasında tepkimi abartılı bir şekilde gösterdiğimi kabul ediyorum." diyerek pişmanlığını dile getirdi.