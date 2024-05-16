Kuzey Kore, Tornado Cash ile 150 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Akladı - Son Dakika
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Kuzey Kore, Tornado Cash ile 150 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Akladı

Kuzey Kore, Tornado Cash ile 150 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Akladı

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım gözlemcileri, Kuzey Kore'nin Mart ayında Tornado Cash'i kullanarak yaklaşık 150 milyon dolarlık çalıntı kripto parayı akladığını açıkladı. Yasa dışı fonların HTX kripto borsasından çalındığı ve siber suçlular tarafından izlerini kaybettirmek için Tornado Cash'e yatırıldığı belirtildi. BM Dedektifleri, 3,6 Milyar Dolarlık Siber Soygunun İzini Sürüyor

16.05.2024 09:59
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Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım gözlemcileri, Kuzey Kore'nin Mart ayında Tornado Cash'i kullanarak yaklaşık 150 milyon dolarlık çalıntı kripto parayı akladığını açıkladı. Yasa dışı fonların HTX kripto borsasından çalındığı ve siber suçlular tarafından izlerini kaybettirmek için Tornado Cash'e yatırıldığı belirtildi.

BM Dedektifleri, 3,6 Milyar Dolarlık Siber Soygunun İzini Sürüyor

Son dönemde Kuzey Koreli siber suçluların, kripto para borsalarını hedef alarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım gözlemcileri tarafından hazırlanan bir rapora göre Kuzey Koreli hackerlar Mart ayında HTX isimli bir kripto para borsasından 147,5 milyon dolar çaldı. Çalınan bu kripto paralar daha sonra Tornado Cash isimli bir platformda aklandı.

Kripto para karıştırma platformu olan Tornado Cash, kripto para işlemlerinin izinin sürülmesini zorlaştıran bir sistem kullanıyor. Bu sistem sayesinde, işlemlerin kaynağı ve alıcı cüzdan adresleri gizlenebiliyor. Bu durum, yasa dışı yollarla elde edilen fonların takibini oldukça güçleştiriyor. BM gözlemcileri, Kuzey Kore ile bağlantılı olduğu düşünülen siber hırsızlıkları araştırırken bu olayı tespit ettiğini açıkladı.

BM yaptırım dedektifleri, 2017'den 2024 yılına kadar gerçekleştirilen 97 farklı siber saldırıyı mercek altına aldı. Yapılan araştırmalara göre bu saldırılar sonucunda toplam 3,6 milyar dolarlık kripto paranın çalındığı ortaya çıkarıldı.

Bir diğer yandan Tornado Cash platformu, suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırladığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde. Platformun kurucu ortaklarından Alexey Pertsev, Hollanda'da yapılan bir duruşmada kara para aklama suçlamasıyla 64 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Son Dakika Kripto Kuzey Kore, Tornado Cash ile 150 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Akladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore, Tornado Cash ile 150 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Akladı - Son Dakika
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