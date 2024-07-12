Lunu CEO'sundan dikkat çeken kripto para açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Lunu CEO'sundan dikkat çeken kripto para açıklaması

Lunu CEO\'sundan dikkat çeken kripto para açıklaması

Lunu'nun CEO'su Pavlo Denysiuk, kripto para kullanıcılarının sayısının 2026 yılına kadar üç katına çıkacağını belirtti. Büyük şirketlerin kripto ödemelerine yönelik altyapılarını genişletmeleriyle bu büyümenin hız kazanacağını ifade etti. Denysiuk, stablecoinlerin kripto ekonomisine entegrasyonunun ve kullanıcı deneyimindeki zorlukların, bu büyümenin anahtar faktörleri olduğunu dile getirdi.

12.07.2024 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lunu'nun CEO'su Pavlo Denysiuk, kripto para kullanıcılarının sayısının 2026 yılına kadar üç katına çıkacağını öngörüyor. Bu büyüme, büyük şirketlerin kripto ödemelerine yönelik altyapılarını genişletmeleriyle hız kazanacak. Denysiuk, stablecoinlerin kripto ekonomisine entegrasyonunu ve kullanıcı deneyimindeki zorlukları da ele alarak, bu büyümenin anahtar faktörlerini dile getirdi.

Kripto Ekonomisinde Büyüme Hızı Artıyor

Kripto para dünyası, önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım beklentisi içinde. Sektörün önde gelen isimlerinden Lunu'nun CEO'su Pavlo Denysiuk, 2026 yılına kadar kripto kullanıcı sayısının üç katına çıkabileceğini öngörüyor.

Lunu'nun CEO'su Pavlo Denysiuk, mevcut büyüme hızını baz alarak yaptığı değerlendirmede, global kripto kullanıcılarının iki ila üç kat artabileceğini belirtti. Bu tahmin, Triple-A'nın 2024 Kripto Para Sahipliği raporuyla da örtüşüyor. Rapora göre şu anda dünya genelinde yaklaşık 560 milyon insan en az bir kripto para birimine sahip. Bu rakam, dünya nüfusunun yüzde 6.8'ine denk geliyor.

Denysiuk'a göre kripto paraların yaygınlaşması için altyapının hazır olması şart. Özellikle Starbucks gibi büyük şirketlerin kripto ödemeleri desteklemesi, bu yeni ödeme yönteminin benimsenmesini hızlandıracak. Berlin merkezli Lunu şirketinin CEO'su, kripto ödemelerinin diğer dijital ödeme yöntemlerinden farklı olmadığını, sadece yeni bir seçenek sunduğunu vurguladı.

Stablecoinler, Denysiuk'un gözünde dijital ekonomiye geçişte kilit rol oynuyor. Bir varlığa sabitlenen bu kripto para birimleri geleneksel para birimlerinden kripto dünyasına geçişi kolaylaştırıyor. Denysiuk, Bitcoin'in ödeme aracı olarak sınırlı kaldığını ancak stablecoinlerin bu boşluğu doldurabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Kripto Para, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Lunu CEO'sundan dikkat çeken kripto para açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 17:04:30. #1.13#
SON DAKİKA: Lunu CEO'sundan dikkat çeken kripto para açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement