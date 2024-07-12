Lunu CEO\'sundan dikkat çeken kripto para açıklaması

Kripto Para

Lunu'nun CEO'su Pavlo Denysiuk, kripto para kullanıcılarının sayısının 2026 yılına kadar üç katına çıkacağını öngörüyor. Bu büyüme, büyük şirketlerin kripto ödemelerine yönelik altyapılarını genişletmeleriyle hız kazanacak. Denysiuk, stablecoinlerin kripto ekonomisine entegrasyonunu ve kullanıcı deneyimindeki zorlukları da ele alarak, bu büyümenin anahtar faktörlerini dile getirdi.

Kripto Ekonomisinde Büyüme Hızı Artıyor

Kripto para dünyası, önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım beklentisi içinde. Sektörün önde gelen isimlerinden Lunu'nun CEO'su Pavlo Denysiuk, 2026 yılına kadar kripto kullanıcı sayısının üç katına çıkabileceğini öngörüyor.

Lunu'nun CEO'su Pavlo Denysiuk, mevcut büyüme hızını baz alarak yaptığı değerlendirmede, global kripto kullanıcılarının iki ila üç kat artabileceğini belirtti. Bu tahmin, Triple-A'nın 2024 Kripto Para Sahipliği raporuyla da örtüşüyor. Rapora göre şu anda dünya genelinde yaklaşık 560 milyon insan en az bir kripto para birimine sahip. Bu rakam, dünya nüfusunun yüzde 6.8'ine denk geliyor.

Denysiuk'a göre kripto paraların yaygınlaşması için altyapının hazır olması şart. Özellikle Starbucks gibi büyük şirketlerin kripto ödemeleri desteklemesi, bu yeni ödeme yönteminin benimsenmesini hızlandıracak. Berlin merkezli Lunu şirketinin CEO'su, kripto ödemelerinin diğer dijital ödeme yöntemlerinden farklı olmadığını, sadece yeni bir seçenek sunduğunu vurguladı.

Stablecoinler, Denysiuk'un gözünde dijital ekonomiye geçişte kilit rol oynuyor. Bir varlığa sabitlenen bu kripto para birimleri geleneksel para birimlerinden kripto dünyasına geçişi kolaylaştırıyor. Denysiuk, Bitcoin'in ödeme aracı olarak sınırlı kaldığını ancak stablecoinlerin bu boşluğu doldurabileceğini düşündüğünü dile getirdi.