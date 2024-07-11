Malezya\'da kripto madencileri milyonlarca dolarlık elektrik çaldı

Kripto Para

Malezya'nın enerji kaynaklarını hedef alan kripto para madencileri, son beş yıl içinde 722 milyon dolar değerinde elektrik çalarak büyük bir skandalın merkezine oturdu. Enerji Bakan Yardımcısı Akmal Nasrullah Mohd Nasir, bu yasadışı faaliyetlerin tespit edilmesi için enerji şirketlerinin yeni yöntemler geliştirdiğini belirtti.

Kripto Madenciliğinde Elektrik Hırsızlığına Dikkat Çeken Skandal

Malezya'da son yıllarda giderek artan kripto para madenciliği faaliyetleri, ülkenin enerji altyapısını beklenmedik bir şekilde zorluyor. Enerji ve Su Yönetimi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2018-2023 yılları arasında kripto madencileri tarafından gerçekleştirilen elektrik hırsızlığının boyutu, 3,4 milyar Ringgit'e (yaklaşık 722 milyon dolar) ulaştı.

Bakan Yardımcısı Akmal Nasrullah Mohd Nasir, düzenlenen bir etkinlikte konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nasir, madencilerin genellikle sayaç kullanmadan elektrik çektiklerini ve bu yolla tespiti zorlaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Ülkede enerji dağıtım şirketlerinin, bölgesel tüketim analizleri sayesinde bu tür anormal kullanımları tespit edebildiği öğrenildi.

Ekim 2022'de ele geçirilen ve 2,022 milyon Ringgit değerindeki madencilik ekipmanlarının imha edildiği bir törende konuşan Nasir, bakanlığın öncelikli hedeflerinden birinin elektrik hırsızlığıyla mücadele olduğunu vurguladı. Bununla birlikte ülkede yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasının da gündemlerinde olduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası finans çevrelerinde yankı bulan bu gelişme, Güneydoğu Asya'nın kripto madenciliği için cazip bir bölge haline geldiğini gösteriyor. Son raporlara göre Çin'in 2021'de Bitcoin madencilik faaliyetlerini yasaklamasının ardından, madencilik operasyonları başta ABD olmak üzere Malezya, Endonezya, Laos ve Tayland gibi ülkelere kaymış durumda. Bölgenin rekabetçi elektrik fiyatları, nitelikli iş gücü ve elverişli altyapısı, madencileri cezbeden faktörler arasında.

Cambridge Üniversitesi'nin en güncel verilerine göre Ocak 2022 itibarıyla ABD, küresel hashrate'in yüzde 37,8'ini elinde bulundurarak dünya Bitcoin üretiminde lider konumda. Malezya ise yüzde 2,5'lik payıyla ilk on ülke arasında yer alıyor.