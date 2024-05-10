Marathon Digital, 2023 Başında Bitcoin ile Zirveye Koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Marathon Digital, 2023 Başında Bitcoin ile Zirveye Koşuyor

Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital, 2023'ün ilk çeyreğinde 176 milyon dolarlık gelir elde etti. Şirket, Bitcoin fiyatlarının zirveye ulaşmasıyla birlikte rekor gelir ve kar seviyelerine ulaştığını duyurdu. Marathon Digital, ilk çeyrekte toplam 2.811 Bitcoin üretti ve bu yılın ilk üç ayında Bitcoin madencilik sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Şirketin karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 artarak 337,2 milyon dolara ulaştı.

10.05.2024 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marathon Digital, 2023'ün ilk çeyreğinde Bitcoin madenciliği operasyonlarından elde ettiği 176 milyon dolarlık gelirle dikkatleri üzerine çekti. Şirketin gelirleri ve kârları, Bitcoin fiyatlarının zirveye ulaşmasıyla rekor seviyelere ulaşmış oldu.

Marathon Digital, 2023 Başında Bitcoin ile Zirveye Koşuyor

Marathon Digital, bu yılın ilk üç ayında Bitcoin madenciliği sektöründe önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Şirket, son kazanç raporuna göre ilk çeyrekte toplam 2.811 Bitcoin üreterek, güncel piyasa değerleriyle yaklaşık 176 milyon dolarlık bir gelir elde etti.

Bitcoin fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, Marathon Digital'in kârlılığı da büyük bir artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 oranında bir yükselişle 337,2 milyon dolarlık bir kâra ulaşan şirket, gelirlerini de 165,2 milyon dolardan 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 223'lük bir artışla yükseltti.

Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde, mevcut siparişlerimizi ve seçeneklerimizi kullanarak 45 exahash'lik ek kapasite sağladık. Bu kapasite ile 2024 sonuna kadar 50 exahash enerjili bir hash oranına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Marathon Digital'in çeyrek süresince elde ettiği Bitcoin'lerin yüzde 26'sını işletme maliyetlerini karşılamak amacıyla sattığı bildirildi. Raporlara göre şirketin 1,6 milyar dolarlık sermaye rezervi ise nakit, nakit benzeri varlıklar ve Bitcoin'den oluşuyor. Son olarak, Bitcoin madenciliği zorluğu son 18 ayın en büyük düşüşünü yaşayarak yüzde 5,7 oranında azaldı. Bu durum madencilik faaliyetlerinin daha az enerji tüketerek gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Kripto Para, Kripto Madenciligi, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Marathon Digital, 2023 Başında Bitcoin ile Zirveye Koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
17:45 Karabük Üniversitesi’nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi Karabük Üniversitesi'nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 20:11:24. #1.11#
SON DAKİKA: Marathon Digital, 2023 Başında Bitcoin ile Zirveye Koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement