Metaplanet Bitcoin yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Metaplanet Bitcoin yatırımlarına devam ediyor

Metaplanet Bitcoin yatırımlarına devam ediyor

Japonya merkezli yatırım devi Metaplanet, Bitcoin portföyünü 1,2 milyon dolarlık bir alımla genişletti ve toplamda 161,3 BTC'ye ulaştı. Bu stratejik hamle, Metaplanet'in kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirme çabası olarak görülüyor.

01.07.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırım devi Metaplanet, kripto para piyasalarında yankı uyandıran yeni bir yatırım hamlesi yaptı. Şirket, Bitcoin portföyünü 1,2 milyon dolarlık bir alımla genişleterek toplamda 161,3 BTC'ye çıkardı.

Metaplanet Bitcoin Alımlarını Hızlandırıyor

Tokyo merkezli yatırım danışmanlığı firması Metaplanet, kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Şirket, Bitcoin (BTC) portföyünü genişletmek amacıyla 200 milyon yen (yaklaşık 1,2 milyon dolar) değerinde yeni bir alım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu stratejik hamle sonucunda Metaplanet'in elindeki toplam Bitcoin miktarı 161,3 BTC'ye ulaştı. Firma, bu gelişmeyi Tokyo Borsası'nın kapanışının hemen ardından X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Metaplanet'in Bitcoin odaklı yatırım stratejisi, özellikle Covid-19 salgını döneminde yaşanan ekonomik dalgalanmalara karşı bir uyum çabası olarak dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, ABD'li yazılım devi MicroStrategy'nin izlediği yolu anımsatıyor. MicroStrategy, dört yıldır sürdürdüğü Bitcoin biriktirme politikasıyla şu anda 226.000'in üzerinde BTC'ye sahip bulunuyor.

Japon şirket, mevcut alımın yanı sıra önümüzdeki dönemde 6 milyon dolarlık ek Bitcoin yatırımı yapmayı planladığını da açıkladı. Bu hamlenin gerçekleşmesi durumunda Metaplanet'in toplam Bitcoin varlığının değeri 9 milyon doları bulacak. Piyasalar, Metaplanet'in bu atılımına olumlu tepki verdi. Şirketin hisse senetleri, açıklamaların ardından borsada yaklaşık yüzde 1 oranında değer kazandı.

Japonya, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Metaplanet Bitcoin yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:15:52. #1.11#
SON DAKİKA: Metaplanet Bitcoin yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement