Metaplanet yeni Bitcoin alımıyla hisselerinde büyük yükseliş gördü - Son Dakika
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Kripto Para

Metaplanet yeni Bitcoin alımıyla hisselerinde büyük yükseliş gördü

Metaplanet yeni Bitcoin alımıyla hisselerinde büyük yükseliş gördü

Japon yatırım devi Metaplanet, büyük bir Bitcoin alımı yaparak hisselerinde yüzde 21 değer kazandı. Şirketin toplam Bitcoin miktarı 245.992 BTC'ye ulaştı. Metaplanet'in bu hamlesi, şirketin hisse senetlerinde büyük bir yükselişe neden oldu.

22.07.2024 10:52
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Japon yatırım devi Metaplanet, büyük bir Bitcoin alımı daha yaparak piyasalarda dikkat çekti. Son alımlarla birlikte şirketin toplam Bitcoin miktarı 245.992 BTC'ye ulaştı ve hisseleri yüzde 21 oranında değer kazandı.

Metaplanet Bitcoin Alımlarına Devam Ediyor

Japon devi Metaplanet, Bitcoin (BTC) yatırımlarını artırmaya devam ettiğini açıkladı. Metaplanet'in bu son hamlesi, şirketin hisse senetlerinde büyük bir yükselişe neden oldu.

Metaplanet'in gün içinde yaptığı açıklamaya göre şirket 20.381 adet Bitcoin daha satın aldı. Bu alımın toplam değeri yaklaşık 200 milyon yen (1,27 milyon dolar) olarak açıklandı. Böylece şirketin elindeki toplam Bitcoin sayısı 245.992'ye ulaşmış oldu.

Şirket yetkilileri, 24 Haziran'da kamuoyuna duyurulan 1 milyar yenlik Bitcoin alım planının tamamlandığını bildirdi. Bu haber piyasalarda yankı uyandırırken Metaplanet hisseleri borsada yüzde 21 değer kazandı.

Metaplanet'in bu hamlesinin ardında yatan sebebin şirketin Mayıs ayında açıkladığı yeni strateji olduğu düşünülüyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda Bitcoin'i stratejik hazine rezerv varlığı olarak kabul etmeye başladığını duyurmuştu. Bu kararın, Japonya'nın içinde bulunduğu ekonomik zorluklara karşı bir önlem olduğu belirtilmişti.

Finans uzmanları, Metaplanet'in bu adımını ülkenin yüksek kamu borcu, uzun süredir devam eden negatif reel faiz oranları ve Japon Yen'inin değer kaybı gibi sorunlara karşı bir hamle olarak değerlendiriyor.

Şirketin Bitcoin alımları son aylarda hız kazandı. Verilere göre Metaplanet 23 Nisan, 10 Mayıs, 11 Haziran, 1 Temmuz, 8 Temmuz ve 16 Temmuz tarihlerinde önemli miktarlarda Bitcoin satın aldı.

Metaplanet yönetimi, yaptığı açıklamada Bitcoin yatırımlarının ortalama maliyetinin, her bir Bitcoin için yaklaşık 9,96 milyon yen (63.250 dolar civarı) olduğunu belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Metaplanet yeni Bitcoin alımıyla hisselerinde büyük yükseliş gördü - Son Dakika

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