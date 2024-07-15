Milyonlarca dolarlık Bitcoin'e sahip balina uyandı - Son Dakika
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Kripto Para

Milyonlarca dolarlık Bitcoin'e sahip balina uyandı

Milyonlarca dolarlık Bitcoin\'e sahip balina uyandı

12 yıl boyunca hareketsiz kalan ve içinde 1.000 Bitcoin barındıran bir kripto para cüzdanı, bu varlıkları başka bir adrese aktararak kripto para dünyasında büyük bir hareketlilik yarattı. İlk alındığında sadece 12.100 dolar değerinde olan bu Bitcoin'ler, yıllar süren bekleyişin ardından 60 milyon dolarlık bir servete dönüştü.

15.07.2024 12:15
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Bir Bitcoin cüzdanı, içinde bulunan 1.000 Bitcoin'i başka bir adrese aktararak kripto dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu Bitcoinler, ilk alındıkları zaman sadece 12.100 dolar değerindeyken, şimdi 60 milyon dolara ulaşan bir servete dönüştü.

12 Yıllık Bitcoin Balinası Uyandı

Blockchain verilerine göre 12 yıl boyunca herhangi bir hareket göstermeyen ve içerisinde 1.000 Bitcoin (BTC) barındıran bir kripto para cüzdanı, kısa bir süre önce 60 milyon dolar değerindeki bu varlıkları başka bir adrese transfer etti. Onchain verilerine göre bu kripto para cüzdanının, Bitcoin'i yaklaşık 11 yıl 9 ay önce edindiği ve o günden bu yana herhangi bir çıkış işlemi gerçekleştirmediği tespit edildi.

Cüzdanın Bitcoinleri aldığı dönemde bu miktarın piyasa değerinin sadece 12.100 dolar civarında olduğu görüldü. Yıllar süren bekleyişin ardından, bu Bitcoin miktarının değeri yüzde 500.000 oranında artarak büyük bir kazanca dönüştü. Bir başka veri sağlayıcısına göre ilgili işlem, ilk kez 19 Ocak 2024 tarihinde Bitcoin Blockchain ağında görüldü ve bu süreçte Bitcoin'in değeri 41.6 milyon dolardan, işlemin gerçekleştiği zaman diliminde 60 milyon dolara yükseldi. Bu durum, aradaki zaman diliminde Bitcoin'in değerinde yaşanan artışın da bir göstergesi oldu.

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Son Dakika Kripto Para Milyonlarca dolarlık Bitcoin'e sahip balina uyandı - Son Dakika

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