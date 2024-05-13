MoonPay, Stand With Crypto'ya 1 Milyon Dolar Bağışladı

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Kripto ödemeleri altyapı firması MoonPay, Coinbase tarafından desteklenen Stand With Crypto siyasi eylem komitesine 1 milyon dolar bağışladı. Bu büyük finansal katkı, Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para politikalarının şekillendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Kripto Dünyasında Yankı Uyandıran Büyük Bağış

Kripto ödeme altyapısı sağlayıcısı MoonPay, Coinbase tarafından kurulan siyasi eylem komitesi olan Stand With Crypto'ya 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu duyurdu. Bu bilgi, MoonPay yetkilileri tarafından açıklandı.

Stand With Crypto, Amerika'daki iki partili ve kripto para birimi destekçisi politikacıları desteklemek amacıyla kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak faaliyet gösteriyor. Grubun temel hedefi, ABD'de kripto para birimleri ile ilgili daha açık ve anlaşılır düzenlemelerin sağlanması yönünde çalışmalar yapmak olarak belirtiliyor.

MoonPay'in CEO'su Ivan Soto-Wright yaptığı açıklamada, "Bu yıl gerçekleşecek seçimler, sektörümüzün ABD'deki geleceğini şekillendirecek çok önemli bir dönüm noktası. İnovasyonu herkes için olumlu yönde ilerletecek kuruluşların yanında olmak bizim görevimiz. Stand With Crypto ile birlikte sektörümüz için açık ve etkili bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefleyen yetkilileri destekliyoruz." dedi.

Coinbase, Ağustos 2023'te Stand With Crypto'yu hayata geçirdi ve grup, kendi siyasi eylem komitesini 10 Mayıs 2024'te duyurdu.

2024 seçimlerine doğru kripto para birimleri, seçimlerin henüz aylar öncesinde, önemli bir konu olarak öne çıkıyor. İş insanı Mark Cuban, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, kripto para biriminin özellikle genç ve bağımsız seçmenler için önemli bir konu olduğunu belirtti. Cuban, "Kripto para birimi seçmenleri, bu seçim döneminde seslerini duyuracaklar. Eğer Joe Biden başkanlık seçimini kaybederse, bu durumun bir kısmı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'in uyguladığı kripto para düzenlemelerinden kaynaklanabilir." ifadelerini kullandı. Cuban, Kongre'nin Biden'ı desteklemek için kripto para birimine özel düzenlemeler getirebileceğini veya düzenlemeyi Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) devredebileceğini de öne sürdü.

Son olarak eski ABD Başkanı ve şu anki Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, kampanyasında kripto para kabul edeceğini açıkladı. Hem Biden hem de Trump çevresinde toplanan meme kripto para birimleri, Mayıs ayının başlarında değer kazandı.