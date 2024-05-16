Morgan Stanley, 270 Milyon Dolarlık Bitcoin ETF Yatırımı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kripto

Morgan Stanley, 270 Milyon Dolarlık Bitcoin ETF Yatırımı Gerçekleştirdi

Morgan Stanley, SEC'e yaptığı son başvuruda 270 milyon dolar değerinde ABD spot Bitcoin ETF yatırımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Banka, Grayscale ve Ark Invest yönetimindeki ETF'lerde büyük pay sahibi olarak dijital varlık pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

16.05.2024 21:06
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Morgan Stanley, SEC'e yaptığı son başvuruda 270 milyon dolar değerinde ABD spot Bitcoin ETF yatırımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Grayscale ve Ark Invest yönetimindeki ETF'lerde büyük pay sahibi olan banka, bu hamleyle dijital varlık pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Morgan Stanley Dijital Varlıklar Alanında Stratejik Yatırımlara Devam Ediyor

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, son SEC dosyasında spot Bitcoin ETF'lerine 270 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı.

Morgan Stanley'nin 31 Mart tarihli 13F raporuna göre banka, Grayscale Bitcoin Trust'ta (GBTC) 269,9 milyon dolarlık ve Ark Invest'in yönettiği başka bir spot Bitcoin ETF'sinde ise 2,3 milyon dolarlık hisseye sahip. Bu yatırımlarla Morgan Stanley, GBTC'nin üçüncü en büyük hissedarı ve ARKB'nin ilk 20 yatırımcısı arasında yer alıyor.

Morgan Stanley Dijital Varlık Piyasaları Başkanı Andrew Peel, Ocak ayında yatırımcılara gönderdiği bir notta, ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesinin dijital varlıkların global ölçekte benimsenmesinde önemli bir rol oynayabileceğini vurgulamıştı. Şubat ayında ise Morgan Stanley'in bir fonunun SEC dosyasında spot Bitcoin ETF'lerine yatırım yapma olasılığından bahsedilmişti.

Morgan Stanley, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım yapan tek kurumsal yatırımcı değil. Millennium Management, 31 Mart itibarıyla beş farklı fonda toplam 1,94 milyar dolarlık hisseye sahip olarak sektörün en büyük yatırımcısı konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda Bracebridge Capital, Ark Invest ve BlackRock'ın yönettiği spot Bitcoin ETF'lerinin en büyük hissedarı olmuş, Wisconsin Eyaleti Yatırım Kurulu ise BlackRock ve Grayscale'in ETF'lerinde 163 milyon dolarlık pozisyon aldığını duyurmuştu.

Son olarak Bitwise CIO'su Matt Hougan'ın paylaştığı verilere göre geçen hafta itibarıyla 563 yatırım firması toplamda 3,5 milyar dolar değerinde Bitcoin ETF'si hissesine sahip. Hougan, kısa bir süre içerisinde bu sayının 700'ün üzerine çıkabileceğini ve toplam yatırım miktarının 5 milyar dolara yaklaşabileceğini öngörüyor.

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Son Dakika Kripto Morgan Stanley, 270 Milyon Dolarlık Bitcoin ETF Yatırımı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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