Mt Gox Bitcoin geri ödemelerine başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Mt Gox Bitcoin geri ödemelerine başlıyor

Mt Gox Bitcoin geri ödemelerine başlıyor

Kripto para dünyasının en büyük skandallarından biri olan Mt. Gox vakasında yeni bir gelişme yaşandı. İflas eden borsa, alacaklılarına yapacağı büyük çaplı geri ödeme öncesinde önemli bir adım attı ve 47.229 BTC'yi farklı bir cüzdana transfer etti.

05.07.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mt Gox, alacaklılara yapılacak büyük ödemeler öncesinde 47.229 BTC'yi başka bir cüzdana taşıyarak kripto piyasalarında yeni bir dalga başlattı. Bu hamle, borsanın iflasından yıllar sonra bile Mt Gox'un piyasa üzerindeki etkisinin devam ettiğini gösteriyor.

Mt Gox'tan Alacaklılara Ödeme Yolunda Büyük Adım

Kripto para dünyasının en büyük skandallarından biri olan Mt. Gox vakasında yeni bir gelişme yaşandı. İflas eden borsa, alacaklılarına yapacağı büyük çaplı geri ödeme öncesinde önemli bir adım attı.

Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence verilerine göre Mt. Gox 47.229 BTC'yi (Bitcoin) farklı bir kripto para cüzdanına transfer etti. Bu işlem, alacaklılara ödenecek toplam 9 milyar dolarlık Bitcoin paketinin bir parçasını oluşturuyor.

Yapılan transferin değeri yaklaşık 2,71 milyar dolar olarak hesaplandı. Bitcoinler, Mt. Gox'un üç ana cüzdanından başka bir adrese gönderildi. Arkham'ın verilerine göre transfer edilen Bitcoinler daha sonra borsanın soğuk depolama birimine aktarıldı. Buradan da 2.702 BTC bir başka kripto para cüzdanına gönderildi.

Bu transferlerden kısa süre sonra, bu yeni cüzdan 1.545 BTC'yi (yaklaşık 85 milyon dolar) Bitbank'a ait bir sıcak cüzdana transfer edildi. Bitbank, Mt. Gox'un geri ödeme sürecini destekleyen platformlar arasında yer alıyor.

2010 yılında kurulan ve 2014'te yaşanan büyük bir güvenlik ihlali sonucu iflas eden Mt. Gox, bir zamanlar dünyanın en büyük kripto para borsasıydı. Borsa, Temmuz ayı başlarında alacaklılarına Bitcoin, Bitcoin Cash ve fiat para birimi cinsinden toplam 9 milyar doların üzerinde ödeme yapacağını duyurmuştu.

BTC Markets'in kripto analisti Rachael Lucas konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu dev ödemenin piyasaya sürülmesiyle ciddi bir satış baskısı oluşması ve mevcut arzın piyasaya emilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kripto Para, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Mt Gox Bitcoin geri ödemelerine başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:55:46. #1.12#
SON DAKİKA: Mt Gox Bitcoin geri ödemelerine başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement