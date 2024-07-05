Mt Gox Bitcoin geri ödemelerine başlıyor

Kripto

Mt Gox, alacaklılara yapılacak büyük ödemeler öncesinde 47.229 BTC'yi başka bir cüzdana taşıyarak kripto piyasalarında yeni bir dalga başlattı. Bu hamle, borsanın iflasından yıllar sonra bile Mt Gox'un piyasa üzerindeki etkisinin devam ettiğini gösteriyor.

Mt Gox'tan Alacaklılara Ödeme Yolunda Büyük Adım

Kripto para dünyasının en büyük skandallarından biri olan Mt. Gox vakasında yeni bir gelişme yaşandı. İflas eden borsa, alacaklılarına yapacağı büyük çaplı geri ödeme öncesinde önemli bir adım attı.

Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence verilerine göre Mt. Gox 47.229 BTC'yi (Bitcoin) farklı bir kripto para cüzdanına transfer etti. Bu işlem, alacaklılara ödenecek toplam 9 milyar dolarlık Bitcoin paketinin bir parçasını oluşturuyor.

Yapılan transferin değeri yaklaşık 2,71 milyar dolar olarak hesaplandı. Bitcoinler, Mt. Gox'un üç ana cüzdanından başka bir adrese gönderildi. Arkham'ın verilerine göre transfer edilen Bitcoinler daha sonra borsanın soğuk depolama birimine aktarıldı. Buradan da 2.702 BTC bir başka kripto para cüzdanına gönderildi.

Bu transferlerden kısa süre sonra, bu yeni cüzdan 1.545 BTC'yi (yaklaşık 85 milyon dolar) Bitbank'a ait bir sıcak cüzdana transfer edildi. Bitbank, Mt. Gox'un geri ödeme sürecini destekleyen platformlar arasında yer alıyor.

2010 yılında kurulan ve 2014'te yaşanan büyük bir güvenlik ihlali sonucu iflas eden Mt. Gox, bir zamanlar dünyanın en büyük kripto para borsasıydı. Borsa, Temmuz ayı başlarında alacaklılarına Bitcoin, Bitcoin Cash ve fiat para birimi cinsinden toplam 9 milyar doların üzerinde ödeme yapacağını duyurmuştu.

BTC Markets'in kripto analisti Rachael Lucas konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu dev ödemenin piyasaya sürülmesiyle ciddi bir satış baskısı oluşması ve mevcut arzın piyasaya emilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.