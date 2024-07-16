Mt Gox cüzdanından dev Bitcoin transferi - Son Dakika
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Mt Gox cüzdanından dev Bitcoin transferi

Mt Gox cüzdanından dev Bitcoin transferi

Mt. Gox'a ait olduğu düşünülen bir cüzdan, toplamda 2,7 milyar dolarlık Bitcoin'i bilinmeyen bir adrese taşıdı. Bu transfer, Mt. Gox alacaklılarına yapılacak büyük ödemelerin arifesinde gerçekleşti ve Bitcoin piyasasında dalgalanmalara sebep oldu. Bu dev transferin ardından Bitcoin fiyatında sert bir düşüş gözlemlendi.

16.07.2024 10:49
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Kripto para piyasalarında dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mt. Gox'a ait olduğu düşünülen bir cüzdan, toplamda 2,7 milyar dolarlık Bitcoin'i bilinmeyen bir adrese taşıdı. Bu olay, Mt. Gox alacaklılarına yapılacak olan büyük ödemelerin arifesinde gerçekleşti ve piyasadaki dalgalanmaları tetikledi.

Mt Gox Bitcoin Transferleriyle Piyasaları Dalgalandırıyor

Mt. Gox borsasıyla bağlantılı olan bir Bitcoin cüzdanından rekor miktarda transfer gerçekleştirildi. Blockchain analiz şirketi Arkham tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 2,7 milyar dolar değerinde Bitcoin'in (BTC), bilinmeyen bir adrese aktarıldığı belirtildi.

Büyük transferin hemen öncesinde, saniyeler içinde gerçekleşen 0,021 BTC'lik küçük bir işlem dikkat çekti. Uzmanlar, bu küçük miktarın bir nevi test transferi olabileceğini düşünüyor. Bu hamle, Mt. Gox'un Temmuz ayı başlarında yaptığı 47.000 BTC'lik başka bir transferin ardından geldi.

Piyasa gözlemcileri, son dönemde artan bu hareketliliğin, Mt. Gox'un alacaklılarına yapılması planlanan toplam 9 milyar dolarlık Bitcoin geri ödemelerinin habercisi olabileceğini belirtiyor.

Mt. Gox tarafından gerçekleştirilen bu dev Bitcoin transferi sonrasında, Bitcoin fiyatında sert bir düşüş gözlemlendi. Lider kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 65.000 dolar seviyelerinden 63.000 dolar civarına geriledi.

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