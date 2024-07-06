Multicoin'den siyasi yenilikçilere milyon dolarlık kripto desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Multicoin'den siyasi yenilikçilere milyon dolarlık kripto desteği

Multicoin\'den siyasi yenilikçilere milyon dolarlık kripto desteği

Kripto para yatırım firması Multicoin Capital, Amerikan siyasetinde kripto para yanlısı siyasileri desteklemek için 1 milyon dolarlık bir bağışta bulunacağını açıkladı. Şirket, bu bağışın Solana (SOL) aracılığıyla yapılacağını belirtti.

06.07.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para yatırım firması Multicoin Capital, Amerikan siyasetinde kripto para yanlısı siyasileri desteklemek adına önemli bir adım attı. Firma, kripto para birimi Solana (SOL) aracılığıyla yapılan bağışları 1 milyon dolara kadar eşleştireceğini açıkladı.

Multicoin'den Cumhuriyetçi Adaylara Ek 1 Milyon Dolarlık Bağış

Blockchain ve kripto para alanında faaliyet gösteren yatırım şirketi Multicoin Capital, ABD'deki siyasi arenada ses getiren bir hamle yaptı. Şirket, kripto para dostu Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına destek olmak amacıyla ek olarak 1 milyon dolara varan bir bağış taahhüdünde bulundu.

Alınan bu kararla birlikte önümüzdeki 10 gün boyunca, fona yapılacak her SOL bağışına karşılık, şirket eşdeğer miktarda katkı sağlayacak. Bu süreçte, kripto para borsası Gemini de bağış işlemlerinin yürütülmesinde aracı rol üstlenecek. Şirketin kurucu ortaklarından Kyle Samani konu hakkında yaptığı açıklamada, "Amerika'nın yenilikçi ruhunu korumak için bu tür destekler hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kripto para sektöründen diğer önemli isimler de son dönemde çeşitli siyasi figürlere kayda değer bağışlarda bulunuyor. Gemini kripto para borsasının kurucuları olan Winklevoss kardeşler geçtiğimiz ay eski ABD Başkanı Donald Trump'a 2 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) bağışlarken, Kraken'in kurucusu Jesse Powell da 1 milyon dolarlık bir bağışta bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Multicoin'den siyasi yenilikçilere milyon dolarlık kripto desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 Sarıyer’de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı Sarıyer'de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:29:04. #1.12#
SON DAKİKA: Multicoin'den siyasi yenilikçilere milyon dolarlık kripto desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement