Bored Ape Koleksiyoncusu Kimlik Avı Dolandırıcılığı Sonucu Nadir NFT'lerini Kaybetti

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Bir Bored Ape Yacht Club üyesi, toplam değeri 164 bin dolar olan üç nadir NFT'sini bir kimlik avı dolandırıcılığı sonucu kaybetti. Bu hırsızlık, kripto dünyasında güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Bored Ape Koleksiyoncuları için Güvenlik Alarmı

Bir Bored Ape Yacht Club koleksiyoncusu, toplamda 54.8505 Ethereum (yaklaşık 164.400 dolar) değerinde olan üç nadir NFT'sini bir kimlik avı saldırısı sonucu kaybetti. Kripto para analisti ZachXBT'nin ortaya çıkardığına göre bu NFT'ler, dolandırıcılık için önceden kullanılan bir cüzdan tarafından ele geçirilmiş.

Bored Ape koleksiyoncusunun kaybettiği NFT'ler BAYC serisinin #7531, #6736 ve #2100 numaralı eserleri olarak görülüyor.

Bu NFT'lerden BAYC #7531, koleksiyondaki sadece yüzde 4'lük bir azınlık tarafından sahip olunan beyaz kürk özelliğine sahipken, BAYC #6736, yüzde 3'lük bir nadirlikle "küçük bir sırıtma" özelliğini barındırıyor. Diğer yandan, BAYC #2100 ise sıkılmış pizza (yüzde 0,5), batik gömlek (yüzde 1), kısa kız saçı (yüzde 2), göz bağı (yüzde 3), altın çivi (yüzde 4) ve pembe kürk (yüzde 5) gibi çeşitli nadir özelliklere sahip.

Bored Ape Yacht Club koleksiyonunun taban fiyatları son aylarda büyük bir düşüş yaşayarak 15,09 Ethereum seviyesine geriledi. Koleksiyon, Nisan sonu ve Mayıs başı itibarıyla 13,3 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaştı. Son olarak verilere göre 2023 yılında kimlik avı saldırıları 324.000 kişiyi etkileyerek yaklaşık 300 milyon dolarlık zarara neden oldu.