OKX cephesinden beklenmedik Nijerya hamlesi - Son Dakika
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OKX cephesinden beklenmedik Nijerya hamlesi

OKX cephesinden beklenmedik Nijerya hamlesi

Dünya çapında hizmet veren kripto para borsası OKX, Nijerya'daki hizmetlerini 30 Ağustos itibarıyla durduracağını açıkladı. Firma, bu kararın Nijerya'daki yasal düzenlemelere tam uyum sağlama çabası olduğunu belirtti. Müşteri hesaplarına erişim kesilecek olsa da, kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu vurguladılar.

18.07.2024 14:13
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Kripto para borsası OKX, 30 Ağustos itibarıyla Nijerya'daki hizmetlerini durdurma kararı aldı. Bu adım, yerel düzenlemeler ve yasalara tam uyum sağlama çabası olarak açıklandı. Müşteri hesaplarına erişimin kesilmesine rağmen, fonların güvenliği konusunda firmadan güvence verildi.

Nijerya Kripto Pazarında Büyük Değişiklik

Popüler kripto para borsası OKX, Nijerya'daki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket yetkililerinden edinilen bilgiye göre 30 Ağustos tarihinden itibaren ülkedeki tüm hizmetler durdurulacak.

OKX'in bu ani kararının ardında Nijerya'daki yasal düzenlemelere uyum sağlama çabası yatıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket sözcüsü, "Faaliyet gösterdiğimiz her bölgede yasalara riayet etmek, vazgeçilmez önceliğimizdir. Ne yazık ki Nijerya'daki mevcut yasal çerçeve, hizmetlerimizi sürdürmemize olanak tanımıyor." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, kripto para sektöründe yaşanan sıkıntıların son halkası olarak dikkat çekiyor. Daha önce Mayıs ayında OKX, Nijerya para birimi Naira ile yapılan işlemleri askıya almıştı. Sektörün diğer devlerinden Binance'in de benzer adımlar atması, ülkedeki kripto ekosisteminin geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

OKX yetkilileri, Nijeryalı kullanıcıların belirlenen tarihten sonra hesaplarına erişemeyeceklerini ancak varlıklarının güvende olduğunu vurguladı. Kullanıcıların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Öte yandan, Nijerya'daki kripto düzenlemeleri son dönemde oldukça sıkılaştı. Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan'ın tutuklanması, sektördeki gerginliği tırmandırdı. Şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Gambaryan'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve ABD'li yetkililerin konuya müdahil olduğu açıklandı.

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Son Dakika Kripto Para OKX cephesinden beklenmedik Nijerya hamlesi - Son Dakika

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