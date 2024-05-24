OKX\'ten Şaşırtıcı Hamle: VASP Lisans Başvurusunu Geri Çekti

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Kripto borsası OKX, iş stratejilerini yeniden değerlendirme süreci sonucunda Hong Kong'daki VASP lisans başvurusunu geri çektiğini duyurdu. Bu kararla birlikte OKX, 31 Mayıs'tan itibaren Hong Kong'daki kullanıcıların merkezi kripto değişim hizmetlerine erişimini sonlandıracak. Şirket, kullanıcıların fonlarının güvenliği konusunda güvence verirken, bu önemli değişikliğin arkasındaki sebepler henüz tam olarak açıklanmadı.

OKX, Hong Kong'daki Operasyonlarını Sonlandırıyor

Önde gelen kripto para borsalarından OKX, Hong Kong'daki merkezi kripto değişim hizmetlerini 31 Mayıs tarihi itibarıyla sona erdirme kararı aldı. Şirketin açıklamasına göre, bu karar 16 Kasım'da Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'na (SFC) yapılan Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) lisans başvurusunun geri çekilmesiyle bağlantılı.

OKX yetkilileri, kararın alınmasında iş stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesinin rol oynadığını belirtti. Ancak, başvurunun geri çekilmesinin arkasındaki nedenlere ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmaktan kaçındılar.

Hong Kong'daki kullanıcılarına yönelik olarak OKX, 31 Mayıs'tan sonra yatırılan mevduatların otomatik işlenmeyebileceği ve açık siparişlerin iptal edileceği uyarısında bulundu. Şirket ayrıca, para çekme işlemlerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini, bu tarihten sonra ise kalan bakiyelerin "sahipsiz mülk" olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Son olarak ülkedeki düzenlemeler sebebiyle, 2024 yılının Şubat ayına kadar Hong Kong'da lisans başvurusunda bulunmayan diğer sanal varlık platformlarının da 31 Mayıs 2024 tarihine kadar operasyonlarını sonlandırması gerekiyor.