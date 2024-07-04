Opera kripto alanında genişlemeye devam ediyor - Son Dakika
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Opera kripto alanında genişlemeye devam ediyor

Opera kripto alanında genişlemeye devam ediyor

Opera'nın popüler mobil tarayıcısı Opera Mini, kripto para cüzdanı MiniPay'e USDT ve USDC'yi entegre ederek dijital para dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Bu yenilik, kullanıcılara sadece birkaç dokunuşla stablecoinler arasında geçiş yapma olanağı tanıyarak, kripto para işlemlerini kolaylaştırıyor.

04.07.2024 11:51
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Opera'nın popüler mobil tarayıcısı Opera Mini, kripto para cüzdanı MiniPay'e USDT ve USDC'yi entegre ederek dijital para dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Bu yenilik, kullanıcılara sadece birkaç dokunuşla stablecoinler arasında geçiş yapma olanağı tanıyarak, kripto para işlemlerini kolaylaştırıyor.

USDT ve USDC İle Opera Mini'nin Gücü Artırıyor

Popüler internet tarayıcısı Opera, Web3 ve Blockchain alanında genişlemeye devam etmek amacıyla yeni özellikler duyuruyor. Opera'nın mobil tarayıcısı Opera Mini bünyesinde geliştirdiği kripto cüzdanı MiniPay'e yeni özellikler ekledi. Bu güncellemelerle birlikte, kullanıcılar artık popüler stablecoinler olan Tether (USDT) ve Circle'ın USDC'sini daha kolay bir şekilde kullanabilecek.

MiniPay'in yeni özelliği "Pockets", geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, cUSD, USDT ve USDC arasında saniyeler içinde dönüşüm yapabilecek. Üstelik bu işlemler, ek ücretler veya gizli maliyetler olmaksızın, basit bir "sürükle ve bırak" yöntemiyle gerçekleştirilebilecek.

Opera Mobil'in Başkan Yardımcısı Jørgen Arnesen, yeni özellikler hakkında açıklamalarda bulundu. Arnesen, kullanıcıların artık gas ücretleri konusunda endişelenmeden rahatça varlık transferi yapabileceklerini vurguladı.

MiniPay, Eylül 2023'te özellikle Afrika'daki mobil kullanıcılar düşünülerek piyasaya sürülmüştü. Celo Blockchain ağı üzerinde çalışan bu cüzdan, bölgedeki internet erişim sorunlarına ve yüksek maliyetlere çözüm sunmayı hedefliyor. Arnesen, yaptıkları araştırmalarda tüketicilerin yüksek işlem ücretleri, güvenilir olmayan hizmet süreleri ve sınırlı ödeme seçenekleri konusundaki kaygılarını tespit ettiklerini belirtti.

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Son Dakika Kripto Opera kripto alanında genişlemeye devam ediyor - Son Dakika

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