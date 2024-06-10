Orbit Chain hack olayı sonrasında beklenmedik gelişme

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Orbit Chain, 2023 yılı sonunda milyonlarca dolarlık bir kayıpla sonuçlanan büyük bir hack olayına maruz kalmıştı. Yaşanan bu hack olayı sonrasında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Saldırgan Orbit Chain Varlıklarını Taşımaya Başladı

Klaytn ekosisteminin önde gelen çapraz zincir köprülerinden Orbit Chain, 2023 yılının son günlerinde büyük bir siber saldırıya uğramıştı. Saldırganlar, art arda gerçekleştirdikleri işlemlerle protokolden toplam 81,5 milyon dolar çalmayı başardı. Bu olay, kripto para dünyasını sarsan en büyük hack olaylarından biri olarak tarihe geçti.

Arkham Intelligence'ın X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı verilere göre, çalınan fonlar başlangıçta hareketsiz kaldı. Ancak hafta sonu itibarıyla durum değişti ve sorumlu kişi veya grup, yaklaşık 48 milyon dolarlık fonu Ethereum tabanlı kripto para karıştırma servisi Tornado Cash üzerinden aktarmaya başladı. Saldırganın bu hamlesi, Orbit Chain'in kısa bir süre önce bazı köprüleme hizmetlerini yeniden devreye sokmasının ardından geldi.

Orbit Chain yetkilileri, Telegram üzerinden yaptıkları açıklamada, "Ekibimiz, çalınan varlıkların izini sürmek ve gerekli adımları atmak için yetkili kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışıyor." dedi. Şirket, olayın nedenlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapmasa da bir blog yazısında saldırının "Orbit Bridge akıllı sözleşmesindeki bir güvenlik açığı veya doğrulayıcı anahtarın çalınmasıyla ilgili olmadığını" belirtti. Yetkililer açıklamasında ayrıca, eski bir bilgi güvenliği şefinin gizli eylemlerine işaret ederek olası bir açıklama sundu ve "Çalışanlarımız için büyük bir şok oldu, şu anda gerekli hukuki ve cezai önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Blockchain verilerine göre, bilgisayar korsanı fonları Tornado Cash'e aktarmadan önce yaklaşık 48 milyon doları yeni bir cüzdana transfer etti. Saldırıdan bu yana, kripto para birimlerindeki değer artışı sayesinde saldırganın kontrol ettiği Ether ve DAI stablecoin'inin toplam değeri 71 milyon dolara ulaştı.