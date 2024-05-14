Paxos, Yönetim Kuruluna J. Christopher Giancarlo'yu Dahil Etti - Son Dakika
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Kripto

Paxos, Yönetim Kuruluna J. Christopher Giancarlo'yu Dahil Etti

Stablecoin sektörünün önde gelen firmalarından Paxos, yönetim kuruluna deneyimli isim J. Christopher Giancarlo'yu dahil etti. Kripto para dünyasında "CryptoDad" olarak tanınan Giancarlo'nun, şirketin düzenlenmiş dijital varlıklar ve stablecoin inovasyonlarındaki lider konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

14.05.2024 18:08
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Stablecoin sektörünün önde gelen firmalarından Paxos, yönetim kuruluna deneyimli isim J. Christopher Giancarlo'yu dahil etti. Kripto para dünyasında "CryptoDad" olarak tanınan Giancarlo'nun, şirketin düzenlenmiş dijital varlıklar ve stablecoin inovasyonlarındaki lider konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Paxos Büyüme Yolunda Tecrübeli İsimleri Bünyesine Katmaya Devam Ediyor

Stablecoin alanında öncü firmalardan biri olan Paxos, tecrübeli isim J. Christopher Giancarlo'yu yönetim kuruluna katarak güçlü bir adım attı. Kripto para dünyasında "CryptoDad" lakabıyla tanınan Giancarlo, eski New Jersey Senatörü Bill Bradley gibi sektörün duayen isimleriyle birlikte çalışacak.

Paxos'un CEO'su Charles Cascarilla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Giancarlo'nun Blockchain teknolojisine olan inancı ve bu alandaki derin bilgi birikiminin şirketin ilerleyişinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Cascarilla, "Düzenlenmiş dijital varlıklar ve stablecoin inovasyonları konusunda lider konumumuzu perçinlerken, Giancarlo'nun engin deneyimlerinden istifade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından denetlenen Paxos, daha önce PayPal USD, Pax Dollar ve Pax Gold gibi yenilikçi ürünleri kullanıcılarıyla buluşturmuştu. Paxos geçtiğimiz sene Binance'in USD stablecoin'i üzerindeki regülatör denetimleri sebebiyle bu alandaki operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Mart 2017'den Nisan 2019'a kadar CFTC başkanlığı görevini yürüten Giancarlo, bu süre zarfında Bitcoin vadeli işlem kontratlarının piyasaya sürülmesi sürecini yakından takip etmişti. Görevinin ardından kripto para birimleri üzerine "CryptoDad: The Fight for the Future of Money" başlıklı bir kitap kaleme alan Giancarlo, aynı zamanda ABD merkez bankası dijital para birimi (CBDC) de dahil olmak üzere dijital yeniliklere odaklanan Dijital Dolar Projesi'nin (Digital Dollar Project) kurucu ortakları arasında yer alıyor.

Paxos'taki yeni göreviyle ilgili düşüncelerini paylaşan Giancarlo, "Paxos'un yönetim kurulunun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Şirketin uyumluluk ve finansal sistemlerin verimliliğini ve kapsayıcılığını artırma konusundaki kararlılığına yürekten inanıyorum." dedi.

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